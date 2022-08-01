İzmir yerel haberi: Dikili'ye Çocuk Hakları Parkı

Kente kazandırdığı yeni sosyal yaşam alanlarıyla dikkatleri çeken Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, çocukları da unutmayarak kalıcı hizmetlerine bir yenisini daha ekledi. Geçtiğimiz yıl ilk kadın heykeli ile Kadın Hakları Parkı'nı Dikili'ye kazandıran Başkan Kırgöz, Gazipaşa Mahallesi Sevgi Yolu'nun üst kısmında yapımı tamamlanan Çocuk Hakları Parkı ile birlikte Atatürk ve çocuk heykel figürlerini çocuklar ile birlikte açtı.

Belediye Meclis Üyeleri ile çok sayıda yurttaşın katıldığı açılış programında konuşma yapan Başkan Kırgöz; "3 sene önce seçimlerde bir kenti en çok yaşayanlar çocuklar ve kadınlar demiştik. Göreve geldiğimiz günden itibaren tüm sosyal yaşam alanlarını elden geçirdik ve yenilerini kentimize kazandırdık. Bu alanların hepsi günün her saati çocuklar ve kadınlar başta olmak üzere tüm hemşehrilerimizin güvenli ve konforlu kullanabilecekleri şekilde dizayn edildi. Bugün açılışını yapacağımız Çocuk Hakları Parkı'na modern oyun grupları kurduk. Hep birlikte sahip çıkalım, koruyalım" dedi.

Çocuk haklarının önemine değinen Başkan Kırgöz, "Çocuk Hakları kanunen ve ahlaki olarak dünya üzerindeki tüm çocukların doğuştan sahip olduğu; eğitim, sağlık, yaşama gibi hakların tanımlanması için kullanılan evrensel bir kavramdır ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 20 Kasım 1989 tarihinde kabul edilmiştir. Oysa, ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Birleşmiş Milletler'in yapmış olduğu bu evrensel tanımlamadan 69 yıl önce, 23 Nisan 1920'de Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açmış ve bu önemli günü çocuklara armağan etmiştir. Ne mutlu bize ki; böyle bir liderimiz olmuş, böyle bir önderimiz var. İlke ve devrimlerinden sapmadan gösterdiği yolda ilerlemeye devam edeceğiz. Bu anlamlı olayları sembolize etmek ve daha da içselleştirmek için bu güzel parkta Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve çocuk heykel figürlerine yer verdik. Dikili'mize çok yakıştığına inanıyorum" dedi.

Adil Kırgöz, heykelin açılışını çocuklar ile birlikte yaptı.

Çocuk Hakları Parkı açılış programı kapsamında yüz boyama, balon şişirme etkinliklerinin yanı sıra Dikili Belediyesi tarafından hazırlanan hikaye kitabı dağıtıldı.