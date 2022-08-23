İzmir yerel: Çiğli Belediyesi Mülteci Danışma Ofisi Açıldı

Çiğli Belediyesi, Uluslararası Göç Örgütü (IOM) ile yaptığı iş birliği çerçevesinde Mülteci Danışma Ofisi'ni hizmete açtı.

Dezavantajlı gruplara yönelik meslek edindirme ve hobi kursları ile hukuki ve psikolojik danışmanlık hizmetlerinin verildiği Çiğli Belediyesi Prof. Dr. Nermin Abadan Unat Kadın Yaşam Merkezi'nde Mülteci Danışma Ofisi de hizmete girdi. Açılışta Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, Kıdemli Program Koordinatörü Torsten Haschenz, Acil Durum Koordinatörü David Savard, İyileştirme ve İstikrar Proje Müdürü Mohanad Amee, İyileştirme ve İstikrar Proje Destek Görevlisi Noor AL-HASHIMI, İzmir Ofis Müdürü Pınar Genç Akçakaya, Kıdemli Proje Asistanı (Psikososyal Destek) Ayşe Kaplan, Saha Mühendisi Semir Reyhan yer aldı. Açılış töreninin ardından Kadın Yaşam Merkezi'nde incelemelerde bulunan heyete hizmet ve faaliyetlerle ilgili bilgi verildi.

"MÜLTECİLERİN İHTİYAÇLARI VE ENTEGRASYONU NOKTASINDA ÇALIŞMALAR YÜRÜTECEĞİZ"

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, şunları ifade etti:

"Sosyal ve toplumcu belediyecilik anlayışımız doğrultusunda ırk, din, mezhep ayrımı yapmaksızın ilçemizde yaşayan herkese eşit hizmet sunmak için çalışıyoruz. Suriye'de yaşanan savaştan kaçıp ilçemize sığınan resmi olmayan rakamlara göre yaklaşık yedi bin mülteci var. Mültecilerin yüzde altmışı çocuk. Büyük travmalarla ülkemize geldiler. Biz maddi imkanları kısıtlı bir belediyeyiz. Ancak dayanışma duygusu yüksek insanlarız. IOM'un desteği ile Prof. Dr. Nermin Abadan Unat Kadın Yaşam Merkezi'mizde hizmete açtığımız Mülteci Danışma Ofisi'nde mültecilerin ihtiyaçları ve entegrasyonu noktasında çalışmalar yürüteceğiz. Yaşanan savaş ve iç kırışıklıkların bir an önce sona ermesini ve herkesin öz yurdunda mutlu bir şekilde yaşamasını temenni ediyoruz."