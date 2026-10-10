İzmir Torbalı'da 27 bin paket kaçak sigara ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı

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(İZMİR) - İzmir'in Torbalı ilçesinde jandarma ekiplerince bir iş yerine düzenlenen operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 2 milyon 700 bin TL olan 27 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli tutuklandı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik yürüttüğü istihbari çalışmalar kapsamında, E.S. ve B.G'nin piyasaya gümrük kaçağı sigara sattığını tespit etti.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Torbalı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince 6 Ekim'de E.S'nin Torbalı ilçesindeki iş yerine operasyon düzenlendi.

İş yerinde yapılan aramada, çeşitli markalarda toplam 27 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Sigaraların piyasa değerinin yaklaşık 2 milyon 700 bin TL olduğu belirtildi. Şüphelilerden B.G, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Kaynak: ANKA