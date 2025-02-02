İzmir Mil-Diyanet Sen'den LGBT derneklerinin kapatılması için imza çağrısı

İzmir'de toplanan Manevi İlkeli Liyakatli Diyanet ve Vakıf Çalışmaları Sendikası (Mil-Diyanet Sen) üyeleri, LGBT derneklerinin kapatılması için imza kampanyası başlattı.

Mil- Diyanet Sen İzmir Şubesi Buca ilçesinde kurdukları stantta, LGBT derneklerinin kapatılması için imza topladı. Mil-Diyanet Sen İzmir İl Başkanı Bekir Doğan, burada yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın LGBT ile mücadele edeceklerine dair ifadelerine vurgu yaptı. 2025 yılının 'Aile Yılı' olarak ilan edildiğini hatırlatan Doğan, "Bizler de ailede ve toplumda yaşanan sosyal çürüme ve ahlaki yozlaşmayı önlemeye ilişkin ciddi çalışmalar yürüten Mil-Diyanet Sen olarak, Cumhurbaşkanımıza destek olmak için bugün bu imza kampanyasını başlatıyoruz" dedi.

LGBT derneklerinin kapatılması için mücadele içerisinde olduklarına değinen Doğan, "İçişleri Bakanlığına iki defa dilekçe vermiştik. İçişleri Bakanlığını görevini yapmaya davet ediyoruz" diye konuştu.

Rusya ve birçok ülkenin, LGBT derneklerini kapattığını ve propaganda yapılmasının yasaklandığını söyleyen Doğan, şunları kaydetti:

"ABD Başkanlığına yeniden seçilen Donald Trump da aynı şekilde LGBT'ye savaş açtığını ilan etmiştir. Ülkemizde de ailemizi, gençliğimizi ve neslimizi ifsat eden sapkın LGBT derneklerinin kapatılması şarttır. Biz de sapkın yapıyla sonuna kadar mücadele edecek ve tertemiz neslimizin bozulmasına izin vermeyeceğiz." - İZMİR