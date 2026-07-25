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İzmir merkezli yasa dışı bahis operasyonu: 20 şüpheli tutuklandı

İzmir merkezli yasa dışı bahis operasyonu: 20 şüpheli tutuklandı
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(İZMİR) - İzmir merkezli 4 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 34 şüpheliden 20'si tutuklandı.

(İZMİR) - İzmir merkezli 4 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 34 şüpheliden 20'si tutuklandı. 13 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verilirken 1 şüpheli serbest bırakıldı.

İzmir merkezli 4 ilde yasa dışı bahis suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 34 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden, aralarında örgüt elebaşı olduğu öne sürülen H.P.'nin de bulunduğu 20'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Şüphelilerden 13'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 1 kişi ise ifadesinin ardından salıverildi.

Soruşturma kapsamında firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, 21 Temmuz'da İzmir merkezli 4 ilde yasa dışı bahis suç örgütüne yönelik eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. Buca'da öğrenci evi görünümündeki bazı adreslerin yasa dışı bahis faaliyetlerinde kullanıldığı belirlenirken, şüphelilere ait hesaplarda yaklaşık 2 milyar liralık para hareketi tespit edilmişti. Operasyonda bir ruhsatsız tabanca çok sayıda dijital materyal, banka kartı, SIM kart ve ruhsatsız tabanca ele geçirilmiş, 34 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Kaynak: ANKA
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