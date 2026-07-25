Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanan Aca: '300 bin TL’yi Tuncay Sonel’e Tunceli valilik makamında elden verdim'

Gülistan Doku soruşturması kapsamında tutuklanan dönemin valisi Tunay Sonel'in kendisini arayarak öksüz ve yetim çocukların eğitimlerinin karşılanması için para yardımı istediğini aktaran ACA bilişim şirketinin sahibi Mehmet Aca, "Ben de Erzurum'dan Tunceli'ye gelerek Tunceli valilik makamında elden tam miktarını hatırlamamakla beraber yaklaşık 400-500 bin Türk Lirası civarı yardımda bulunmam hasebiyle Atatürk Mahallesi'nde bir caddeye benim adım verildi. Hatta sonrasında da Afyon iline öğrencilerin gezi amacıyla da yardım talebinde bulunuldu. Öğrencilerin özel uçak bedeli olan yaklaşık 300 bin Türk Lirası'nı yine Tuncay Sonel'e Tunceli valilik makamında elden verdim. Bu parayı da 2017 ya da 2018 yılında vermiştim" dedi.

Tunceli ve Erzurum Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından yürütülen Gülistan Doku soruşturmasında dün tutuklanan ACA bilişim şirketinin sahibi Mehmet Aca'nın ifadeleri ortaya çıktı. İfadesinde Gökhan Ertok'un ailesini geçindirebilmek için ek iş yapmak istediğini söyleyerek kendilerine geldiğini aktaran Aca, "Bizim de böyle bir personele ihtiyacımız olduğu için iş başvurusunu kabul ettik. Gökhan Ertok isimli şahsı genelde sosyal medya işlerinde kullandım. Gökhan Ertok, Tuncay Sonel'in işleri olarak Tunceli Valiliği sosyal medyası ve Tunceli ilinin tanıtım işlerinde görevliydi. Kendisi de polis memuru olduğu için güvendik işe aldık. Benim bu sim kartın gönderilmesi ile ilgili hiçbir bilgim yoktur. Sonradan öğrendiğim kadarıyla Tuncay Sonel ve Gökhan Ertok arasında paslaşmışlar. Sim karta hangi işlemler yapıldığı konusunda bilgim yoktur. Hatta benim bilgim dışında benim şirketime gitmiştir, çünkü şirket anahtarının bir tanesi Gökhan Ertok'taydı" dedi.

"Tuncay Sonel'e Tunceli valilik makamında elden verdim"

Tunceli'deki Mehmet ACA Caddesi'ne neden adının verdiğinin sorulması üzerine Aca, "2018 yılında Tuncay Sonel beni arayarak, öksüz ve yetim çocukların eğitimlerinin karşılanması için beni arayarak para yardımı istedi. Ben de Erzurum'dan Tunceli'ye gelerek Tunceli valilik makamında elden tam miktarını hatırlamamakla beraber yaklaşık 400-500 bin Türk Lirası civarı yardımda bulunmam hasebiyle Atatürk Mahallesi'nde bir caddeye benim adım verildi. Hatta sonrasında da Afyon iline öğrencilerin gezi amacıyla da yardım talebinde bulunuldu. Öğrencilerin özel uçak bedeli olan yaklaşık 300 bin Türk Lirası'nı yine Tuncay Sonel'e Tunceli valilik makamında elden verdim. Bu parayı da 2017 ya da 2018 yılında vermiştim" diye konuştu.

"Tuncay Sonel, yaptığı çalışmaları Ankara'daki üst düzey insanlara aktarmamı isterdi"

4 Ocak 2020 günü saat 20.27'de Tuncay Sonel'i arayarak 112 saniye görüşme yapıldığının tespit edildiği ve bu görüşmenin içeriğinin ve 5 Ocak 2020 tarihinden sonra bir daha kendisinden haber alınamayan Gülistan Doku ile ilgisi sorulduğunda Aca, "04.01.2020 günü Tuncay Sonel ile aramızda geçen 112 saniyelik görüşmenin içeriğini tam olarak hatırlamamakla beraber genelde Tuncay Sonel yaptığı çalışmaların Ankara'daki üst düzey insanlara aktarmamı isterdi. Bu görüşme de bunlardan bir tanesidir muhtemelen. Gülistan Doku ile ilgili olmadığına kesin eminim" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı