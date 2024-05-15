Üye Girişi
Haberler

İzmir Karaburun'da Art Arda Depremler Meydana Geldi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında Ege Denizi merkezli art arda 4,5 ve 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İzmir Valisi Süleyman Elban, bölgede tarama çalışmalarının devam ettiğini ve ekiplerin teyakkuz halinde olduğunu açıkladı.

(İZMİR) - İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında Ege Denizi merkezli art arda 4,5 ve 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İzmir Valisi Süleyman Elban, "Bölgede tarama çalışmaları devam etmekte olup tüm ekiplerimiz teyakkuz halindedir." açıklamasında bulundu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Karaburun açıklarında saat 04.56 ve 04.57'de 3,7 ve 4,5 büyüklüklerinde deprem meydana geldi.

İzmir Valisi Süleyman Elban sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, depremlerin ardından herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını bildirdi. Elban, "Ege Denizi merkezli ilimiz Karaburun ilçesinde hissedilen 4,5 ve 3,7 şiddetindeki deprem dolayısıyla Valiliğimize bildirilen herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Bölgede tarama çalışmaları devam etmekte olup tüm ekiplerimiz teyakkuz halindedir. Tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Rabbim, milletimizi afetlerden korusun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA / Yerel

Deprem Acil Durum İzmir Yerel Dünya Güncel Haberler

Bomba iddia! Soylu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştü: Bir komplo var, ortaya çıkarılmalı

Bomba iddia! Soylu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştü: Bir komplo var, ortaya çıkarılmalı

 Kumpas iddialarına ilk yorum! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kuklayı da kuklacıyı da iyi biliyoruz

Kumpas iddialarına ilk yorum! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kuklayı da kuklacıyı da iyi biliyoruz

 Evinde yasak aşk kaçamağı yapan kadın, kocasına yakalandı! Bıçak ve boru anahtarıyla dehşet saçtı

Evinde yasak aşk kaçamağı yapan kadın, kocasına yakalandı! Bıçak ve boru anahtarıyla dehşet saçtı

 Tasarruf tedbirlerinin ardından kamuda çalışma sistemi değişiyor! İşte üzerinde durulan 6 model

Tasarruf tedbirlerinin ardından kamuda çalışma sistemi değişiyor! İşte üzerinde durulan 6 model
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title