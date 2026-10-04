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İzmir Karabağlar'da ortaokul çatısında çıkan yangında çatının bir bölümü çöktü

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İzmir Karabağlar'da ortaokul çatısında çıkan yangında çatının bir bölümü çöktü
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İzmir Karabağlar'da Öğretmenler ve Şeker Mevhibe Ortaokulu'nun çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Ekiplerin müdahalesi sırasında çatının bir bölümü çökerken, alevlerin dersliklere sıçramaması için çalışmalar sürüyor; okulda kimse yoktu.

(İZMİR) - İzmir'in Karabağlar ilçesinde Öğretmenler ve Şeker Mevhibe Ortaokulu'nun çatısında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Ekiplerin alevlere müdahalesi sırasında çatının bir bölümü çökerken, yangının dersliklere sıçramaması için çalışmalar sürüyor.

Yangın, Esentepe Mahallesi'ndeki Öğretmenler ve Şeker Mevhibe Ortaokulu'nun çatı kısmında çıktı. Çatıdan alevlerin yükseldiğini görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, çatının bir bölümü çöktü.

Ekipler, alevlerin alt katlardaki dersliklere sıçramasını önlemek için çalışmalarını sürdürürken, polis ekipleri de okul çevresindeki cadde ve sokaklarda güvenlik önlemi aldı.

Yangın sırasında okulda kimsenin bulunmadığı öğrenildi. Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışmaları sürüyor.

Kaynak: ANKA
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