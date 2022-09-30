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'izmir'in Kurtuluşunun 100. Yılı Fotoğraf Yarışması' Sonuçlandı

Yerel Haberler

'izmir'in Kurtuluşunun 100. Yılı Fotoğraf Yarışması' Sonuçlandı

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği “İzmir’in Kurtuluşunun 100. Yılı” konulu ulusal fotoğraf yarışmasında kazananlar belli oldu. Amatör ve profesyonel fotoğrafçıların İzmir’in kurtuluş etkinliklerinde çektikleri fotoğraflarla katıldığı yarışmada birincilik ödülünü Tolga Taçmahal, ikincilik ödülünü Can Yücel, üçüncülük ödülü ise Arda Savaşçıoğulları kazandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği " İzmir'in Kurtuluşunun 100. Yılı" konulu ulusal fotoğraf yarışmasında kazananlar belli oldu. Amatör ve profesyonel fotoğrafçıların İzmir'in kurtuluş etkinliklerinde çektikleri fotoğraflarla katıldığı yarışmada birincilik ödülünü Tolga Taçmahal, ikincilik ödülünü Can Yücel, üçüncülük ödülü ise Arda Savaşçıoğulları kazandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 9 Eylül kutlamaları kapsamındaki İzmir'in Kurtuluşunun 100. Yılı Ulusal Fotoğraf Yarışması'nda kazananlar belli oldu. Yarışmada birincilik ödülünü Tolga Taçmahal kazanırken ikincilik ödülü Can Yücel'in, üçüncülük ödülü ise Arda Savaşçıoğulları'nın oldu. Mansiyon ödüllerine Betül Kaya, Hacı Emre Polat, Hasan Uçar, Murat Yılmaz ve Şeref Matur değer bulunurken İzmir Büyükşehir Belediyesi Özel Ödülü'nü Meltem Çavuşoğlu, Seçici Kurul Özel Ödülü'nü ise Ufuk Urgun kazandı.

Prof. Dr. Zühal Özel Sağlamtimur, Doç. Dr. A. Beyhan Özdemir, Selim Bonfil, Yusuf Tuvi ve Yusuf Aslan'dan oluşan seçici kurul üyeleri, 27 Eylül günü yaptıkları değerlendirmede toplam 100 fotoğrafı ödüle ve sergilemeye değer buldu. 100. yıl etkinlik, tören ve kutlamalarında çekilen fotoğrafların katıldığı yarışmaya 121 kişi 526 eserle başvurmuştu.

Kaynak: ANKA / Yerel

İzmir Büyükşehir Belediyesi Can Yücel Eylül İzmir Yerel Haberler

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