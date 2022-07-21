İzmir'in 70'inci Atık Su Arıtma Tesisi Hizmete Giriyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 70'inci atık su arıtma tesisini Mordoğanlıların hizmetine sundu. İZSU Genel Müdürlüğü abonelerin parsel bağlantı işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte bölgenin atık sularının bu tesiste arıtılacağını açıkladı. İzmir'de arıtmasız tek yerleşim bırakmamak için çalıştıklarını söyleyen Başkan Tunç Soyer, bu yatırımın turizm cenneti Mordoğan için hayati önem taşıdığını dile getirdi.

Türkiye'nin atık su arıtma lideri İzmir'de 70'inci atıksu arıtma tesisi Mordoğan'da hizmete açıldı. Günlük 11 bin metreküp arıtma kapasiteli tesisin hizmete girmesiyle Mordoğan'ın atık su sorunu tarihe karışacak. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, arıtma yatırımlarıyla Türkiye'nin lider kenti İzmir'in bu alandaki üstünlüğünü pekiştirmenin gururunu yaşadıklarını belirterek, "İzmir'de arıtmasız tek bir yerleşim bırakmayacağız. Bu amaç doğrultusunda çalışıyor. Hem yeni tesisler kuruyor hem de mevcut tesisleri yenileyip kapasitelerini artırıyoruz. Son yıllarda özellikle yaz nüfusu hızla artan Mordoğan'ı da arıtmaya kavuşturduk. Bu yatırım turizm cenneti Mordoğan için hayati önem taşıyor. Hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Karaburun'da sadece İZSU'nun altyapı için harcadığı miktarın 143 milyon liraya ulaştığının altını çizen Soyer, "Bu yatırımlar sayesinde İzmir'in plajlarındaki mavi bayrak sayısını üç yıl içinde 49'dan 66'ya çıkardık. Bu hepimiz için bir gurur tablosudur" diye konuştu.

ATIK SULAR DOĞAYA ZARAR VERMEDEN BERTARAF EDİLECEK

Bağlantı işlemleri tamamlanan abonelere hizmet vermeye başlayan tesis, başvuruların ve parsel imalatlarının tamamlanmasının ardından tüm bölgenin atık sularını arıtacak. Tesiste ileri biyolojik yöntemle arıtılan sular, derin deniz deşarjı ile doğaya zarar vermeden bertaraf edilecek.

ABONELERİN EN KISA SÜREDE BAŞVURU İŞLEMLERİNİ TAMAMLAMASI GEREKİYOR

Karaburun'un Mordoğan mahallesinde yapımı tamamlanan 110 kilometrelik yeni kanalizasyon şebekesinin atık suları çevreye zarar vermeden sorunsuz bir şekilde tesise iletebilmesi için, abonelerin parsel bağlantı işlemlerini ve başvurularını en kısa sürede tamamlamaları gerekiyor.

Atık suların kanalizasyon şebekesine deşarj yönetmeliği hükümleri gereğince abonelerin dikkat etmeleri gereken hususları açıklayan İZSU Genel Müdürlüğü, şebeke suyu abonesi olan konut sahiplerinin, foseptiklerini iptal ederek bina çıkışındaki atık su tesisatlarını yeni boru imalatı ile parsel sınırlarında bulunan kanal bağlantı rögarına direkt bağlayabileceklerini duyurdu.

Şebeke suyu aboneliği bulunmayan tüm konut sahiplerinin ise kanalizasyon şebekesine bağlantı öncesinde İZSU abone hizmetleri birimine başvuru yapması gerekiyor.

Şebeke suyu aboneliği olsun ya da olmasın atık su arıtma tesisi bulunan site ve konutlar çevre mevzuatına tabi olduklarından gerek kanalizasyon şebekesine bağlantı gerekse atık su arıtma tesisinin devre dışı bırakılması konularında, kanalizasyon şebekesine bağlantı öncesinde hem İZSU Abone Hizmetleri birimine hem de İklim Değişikliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne başvuru yapmak durumunda. Parsel cephesindeki yolda kanalizasyon şebekesi olan ancak atık su parsel rögarı bulunmayan konutların da en kısa sürede İZSU abone hizmetleri birimine başvuru yapması önem taşıyor.

ARITMA TAMAMLANDI MAVİ BAYRAK GELDİ

Mordoğan'ın en önemli turistik noktalarından Ardıç Plajı'na önceki gün mavi bayrak çekilmiş, TÜRÇEV tarafından yapılan değerlendirmede plaja mavi bayrak verilmesinde İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin arıtma yatırımının öne çıktığı vurgulanmıştı.

ANKA / Yerel