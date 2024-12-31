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İzmir İl Jandarma Komutanı Düz, Çeşme Başsavcısı Şen'i Ziyaret Etti

İzmir İl Jandarma Komutanı Düz, Çeşme Başsavcısı Şen'i Ziyaret Etti
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İzmir İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Metin Düz, Çeşme Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Şen ile bölgedeki güvenlik ve kamu düzeni konularını ele aldı. Ziyaret sırasında iş birliğinin önemine vurgu yapıldı ve karşılaşılan zorluklar hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

İzmir İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Metin Düz, Çeşme Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Şen'i makamında ziyaret etti.

Ziyarette, bölgedeki güvenlik, kamu düzeni ve adalet hizmetlerine ilişkin konular ele alınırken, kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesinin önemine vurgu yapıldı. Görüşmede, ortak çalışma alanlarında karşılaşılan zorluklar ve çözüm önerileri konusunda fikir alışverişinde bulunulduğu belirtildi.

Ziyaretin sonunda Tümgeneral Düz, Çeşme Cumhuriyet Başsavcısı Şen'e görevlerinde başarılar dileyerek, jandarma teşkilatı olarak her türlü desteğe hazır olduklarını ifade etti.

Başsavcı Şen ise ziyaret nedeniyle teşekkür ederek, Jandarmanın üstün gayret ve özveri ile çalıştığını ve asayiş ile huzurun sağlanması hususunda üstün başarı gösterdiğini belirterek, Tümgeneral Sayın Metin Düz nezdinde bütün Jandarma personeline teşekkür ederek, başarılı çalışmaların devam etmesi temennisinde bulundu. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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