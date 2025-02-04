933 lirası olmayan havalimanındaki kuyruğa takıldı
İzmir Adnan Menderes Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde pasaport kontrol noktalarında uzun kuyruklar oluştu. Saatlerdir bekleyen yolcular duruma tepki gösterirken, 933 lira karşılığında sunulan Hızlı Geçiş hizmeti ise dikkat çekti.
İzmir Adnan Menderes Havalimanı Dış Hatlar gelen yolcu terminalinde uzun pasaport kuyrukları oluştu. Yüzlerce yolcu, pasaport kontrol işlemlerini tamamlayabilmek için uzun süre beklemek zorunda kaldı.
BEKLEME SÜRELERİ TEPKİ ÇEKTİ
Yolcular, pasaport kontrol gişelerinin yetersiz olduğunu belirterek, yaşanan yoğunluk nedeniyle mağduriyet yaşadıklarını dile getirdi. Uzayan bekleme süreleri tepkiye neden olurken, havalimanı yetkililerinden soruna çözüm bulması istendi.
HIZLI GEÇİŞ ÜCRETİ 25 EURO
Öte yandan 25 Euro (933 lira) karşılığında sunulan Fast Track (Hızlı Geçiş) hizmeti ile yolcuların beklemeden pasaport işlemlerini tamamlayabilmesi dikkat çekti.