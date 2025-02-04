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933 lirası olmayan havalimanındaki kuyruğa takıldı

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İzmir Adnan Menderes Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde pasaport kontrol noktalarında uzun kuyruklar oluştu. Saatlerdir bekleyen yolcular duruma tepki gösterirken, 933 lira karşılığında sunulan Hızlı Geçiş hizmeti ise dikkat çekti.

İzmir Adnan Menderes Havalimanı Dış Hatlar gelen yolcu terminalinde uzun pasaport kuyrukları oluştu. Yüzlerce yolcu, pasaport kontrol işlemlerini tamamlayabilmek için uzun süre beklemek zorunda kaldı.

BEKLEME SÜRELERİ TEPKİ ÇEKTİ

Yolcular, pasaport kontrol gişelerinin yetersiz olduğunu belirterek, yaşanan yoğunluk nedeniyle mağduriyet yaşadıklarını dile getirdi. Uzayan bekleme süreleri tepkiye neden olurken, havalimanı yetkililerinden soruna çözüm bulması istendi.

HIZLI GEÇİŞ ÜCRETİ 25 EURO

Öte yandan 25 Euro (933 lira) karşılığında sunulan Fast Track (Hızlı Geçiş) hizmeti ile yolcuların beklemeden pasaport işlemlerini tamamlayabilmesi dikkat çekti.

933 lirası olmayan havalimanındaki kuyruğa takıldı
Kaynak: ANKA / Yerel
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Yorumlar (39)

Haber YorumlarıAydin Kurt:

Kendi vatandaşina düşman hükumeti ben bu yaşima geldim görmedim emekliy 13.500 lira maaş aliyorum

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Haber YorumlarıOzzy Bjk:

Tabi ya; gişeyi ve çalışanı çoğaltmak yerine insanları bekletip canından bezdirin, insanlar da bekleyeceğime veririm o parayı diyerek zorla para alın. Az kaldı bu gidişle soluduğumuz havaya bile para alacaksınız.

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Haber YorumlarıAhmet Gündoğdu:

bu kadar soyguncu bır ulke olmaz,nedır bu,nasıl bır ulke olduk.

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Haber Yorumlarıİlyas GÜNEŞ:

Firsatciligin daniskasi

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Haber YorumlarıArif İnanç:

Nereye saldıracağı belli olmayan bir EKONOMİ ekibi! Yemin etmiş ülkemi mahvetmek için. Neden tekrar geldiler acaba? Fiyatlar düşecek diye belkiyoruz ya hani! Düşecek belki de dibe vuracak. Kimse alamayacak duruma gelmek üzere. Bakin bu sene ne yazık ki memleketimiz de yağmur bile yok. Soğuk yok. Ankara 'da günlerdir 8-14 derece arası sıcaklık. Allah acıyor doğal, elektrik ödemeleri yarıya düştü. Elektrik ikiye katlayacak. Maaşa zam yaptı ya EKONOMİ ekibi. Emekler boşa gidiyor Sayın Reis'im.

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Haber YorumlarıNetherill:

bunlar iyi günleriniz daha aldığınız nefesten vergi alacaklar.

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Haber YorumlarıMevlüt Duman:

Para mutluluk getirmiyor ama insanın rahat yaşamasını sağlıyor.

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Haber YorumlarıHakan Acar:

Sadece zengine çalışan bir hükümet. Yazık vallaha çok yazık. Fakir edebiyatı yapıp zengine çalışıyorlar. Eskiden kendileri de fakirdi ve fakirler için bir şeyler yaptılar. Şimdi kendileri zenginleşti zenginler için çalışıyorlar. Yani sadece kendilerine çalışıyorlar.

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Haber YorumlarıDeniz Celik:

Hep şikayet edip seçim zamanı ondan başka adam yok deyip yine ona oy verirsiniz ama boş yapmayın asıl sorumlusu bugünlerin bizleriz

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Haber YorumlarıTayfun İZGİ:

İstanbul havalimanında ücretsiz pasaportunuzu okutup parmak izi verip geçiyorsunuz..

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