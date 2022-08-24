İzmir haberleri: Ödemiş'teki Turnuvada Bengisu ve Günlüce Mahalle Takımları Finale Yükseldi

İzmir Ödemiş'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. Onur Yılı anısına Ödemiş Belediyesi'nce düzenlenen Spor Şenlikleri kapsamında gerçekleştirilen Mahalleler Arası Halı Saha Futbol Turnuvası'nda yarı final heyecanı yaşandı. Günlüce ve Bengisu mahalle takımları finale adını yazdırdı.

23 Ağustos Salı akşamı Ödemiş Belediye Başkan Vekili Mustafa Turan, Belediye Başkan yardımcıları Özay Kaptan ve Feridun Azeroğlu, Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Bihter Aka ve Zabıta Müdürü Ali Palamut ile mahalle muhtarları, yarı final karşılaşmalarını seyretti.

FİNAL MAÇI 26 AĞUSTOS'TA

İlk yarı final karşılaşmasında Günlüce ile Üç Eylül mahalle takımlarının mücadelesinde normal süre 3-3'lük eşitlikle son buldu. Penaltı atışlarında 5-4'lük üstünlük sağlayan Günlüce sahadan 8-7 galip ayırılarak ilk finalist oldu.

Yarı finalin diğer ayağında Bengisu ve Umurbey mahalle takımları karşı karşıya geldi. Bengisu, 9-1'lik skorla kazanarak finale yükseldi.

Final karşılaşması 26 Ağustos Cuma akşamı Bengisu ile Günlüce mahalle takımları arasında oynanacak. Umurbey ve Üç Eylül mahalle takımları da turnuvanın üçüncüsünü belirlemek üzere sahaya çıkacak.