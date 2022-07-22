İzmir haberleri: Bornova Belediye Başkanı İduğ'dan Çamdibi Altınok'a Pastalı Kutlama

İzmir 1. Amatör Lig'den Süper Amatör Lig'e yükselen Genç Bornova Çamdibi Altınok Spor Kulübü, kupa sevincini Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ ile birlikte yaşadı. Şampiyonluk pastasını minik sporcularla birlikte kesen Başkan İduğ, amatör kulüplerin önemine dikkat çekerek desteklerinin süreceğini söyledi.

Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, İzmir 1. Amatör Lig 8. Grup'ta şampiyon olarak Süper Amatör Lig'e yükselen Genç Bornova Çamdibi Altınok Kulübü'nün ziyaret etti. İlçenin gururu olan siyah-beyazlı kulübün elde ettiği başarı hep birlikte kesilen şampiyonluk pastası ile kutlandı.

"HER ZAMAN YANINIZDAYIZ"

Kendisine hediye edilen üzerinde ismi yazılı formayı giyen Başkan İduğ, amatör kulüplerin çok önemli misyona sahip olduğunu belirterek, "Mahalle büyüklerinin çocukları kötü alışkanlıklardan uzak tutma adına bir çatı atında toplayarak spor yaptırması, disipline ederek eğitim vermesi gerekiyor. Bu açıdan baktığımızda yaptığınız şey çok değerli. Şampiyonluğunuzu kutluyorum. Emek veren herkese teşekkür ediyorum. Biz de yerel yönetimler olarak sizlerin özellikle alt yapıya yönelik çalışmalarınıza destek olmak için varız, her zaman yanınızdayız" dedi.

"BAŞKAN İDUĞ İÇİMİZDEN BİRİ"

Spor okulları dahil 200 çocuk ve gence spor yapma imkanı sunan kırmızı-siyahlı kulübün Başkanı Cihan Güzel ve altyapı antrenörü olarak görev yapan Göztepe'nin efsane oyuncularından İrfan Karaduman ise Başkan Mustafa İduğ'a teşekkür etti.

Başkan İduğ, kulüp ziyareti ile birlikte Rafetpaşa Mahallesi 5058 sokakta içerisinde Bornova Belediyesi'ne ait halı sahanın bulunduğu parkta da incelemelerde bulundu. Bölgede faaliyet gösteren spor kulübü yöneticileri ve mahalle sakinlerinin görüş ve önerilerini dinleyen Başkan Mustafa İduğ, çocukların ve gençlerin daha iyi koşullarda spor yapabilmesi adına sahanın bakımının en kısa sürede yapılacağını, ayrıca yeni bir yürüyüş yolu ve düzenlemelerle parkın özellikle kadınların yararlanacağı hale getirileceğini söyledi.

ANKA / Yerel