Bayraklılı çocuklar bu şenliği çok sevdi

Bayraklı Belediyesinin mahallelerde düzenlediği Çocuk Şarkıları Şenliği, tüm hızıyla devam ediyor. Yüzlerce çocuğu bir araya getiren etkinliklerde çocuklar hep bir ağızdan şarkılar söyleyip dans ediyor. Başkan Serdar Sandal, "Bayraklı'da çocuklarımızı sanatla iç içe yetiştirmek istiyoruz. Çocuk Şarkıları Şenliği'ni bu nedenle önemsiyoruz. Tüm çocuklarımızı etkinliklerimize bekliyoruz" dedi.

Bayraklı Çocuk Korosu'nu kurmak için hazırlıklarına başlayan Bayraklı Belediyesi, ilk adımı Çocuk Şarkıları Şenliği ile attı. 6 farklı mahallede planlanan şenlik çerçevesinde Org. Nafiz Gürman Mahallesi'nin ardından ikinci konser, Yamanlar Mahallesi muhtarlık önünde düzenlendi. Etkinliğe katılan çocuklar hep bir ağızdan şarkılar söyledi, dans etti. Müziğe ve enstrümanlara ilgi duyan çocuklar belirlenerek çocuk korosu için ön kayıt başvuruları alındı. Çocuklara limonata ve pamuk şeker de ikram edildi.

"Tüm çocukları bekliyoruz"

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, " İzmir'in kalbi Bayraklı'da kalbin içini çocuklarımızla, gençlerimizle birlikte dolduracağız. Çocuklarımızı kültürle, sanatla iç içe yetiştirmek istiyoruz. Bu amaçla çocuk korosu kurmak için çalışmalarımıza başladık. Tüm çocuklarımızı projemizin ilk adımı Çocuk Şarkıları Şenliği'nde hep birlikte eğlenmeye ve şarkı söylemeye bekliyoruz" diye konuştu.

Şenlik programı

15 Ağustos: Cengizhan Mahallesi Ord. Prof. Dr. Ekrem Akurgal Parkı

19 Ağustos: Onur Mahallesi Amfi Tiyatro

22 Ağustos: Çay Mahallesi muhtarlık önü

27 Ağustos: Muhittin Erener Mahallesi 100. Yıl İlkokulu

Tüm etkinlikler saat 19.00'da başlayacak. Etkinlik veya koro ile ilgili detaylı bilgiye 477 20 00 telefon numarasından ulaşılabilecek. - İZMİR