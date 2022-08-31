İzmir haberleri | 30 Ağustos Kemalpaşa'da Etkinliklerle Kutlandı

Kemalpaşa Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100'ncü yıl dönümü kutlamaları kapsamında Fener Alayı ve sinema filmi gösterimi düzenledi.

Zafer Bayramı'nda Kemalpaşa Spor Tesisleri önünden Rekreasyon Alanı'na kadar kortej yürüyüşü düzenlendi. Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı'nın öncülük ettiği yürüyüşe, bando takımı eşliğinde çok sayıda yurttaş katıldı. Coşkulu kalabalık yürüyüşün ardından Kemalpaşa Rekreasyon Alanı'nda kendileri için hazırlanan film gösterimine katıldı.

Başkan Karakayalı, "Tam bir asır önce 26 Ağustos günü Afyon'da başlayarak 9 Eylül'de İzmir'de sona eren Büyük Taaruz'un, Mustafa Kemal Atatürk'ün büyük askeri dehası sonucu ulaştığımız zafer günü 30 Ağustos. Emperyalizme unutamayacağı bir ders vererek dünya üzerindeki bütün mazlum milletlere umut olan, ilçemizde ismini taşımaktan onur duyduğumuz Atamızın ve silah arkadaşlarının önünde saygıyla eğiliyor, bizlere bıraktığı mirasa güzel ilçemizin güzel insanları ile birlikte sahip çıkmaktan onur duyuyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun" diye konuştu.