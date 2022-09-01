İzmir haberleri! 100. Yıl Onuruna Etem Çalışkan Bornova'da

İzmir haberleri: Bornova Belediyesi, İzmir’in kurtuluşunun 100. yılını birbirinden özel etkinliklerle kutlamaya hazırlanıyor. Hafta boyunca devam edecek olan kutlamalar kapsamında 5 Eylül Pazartesi günü Türkiye'nin en önemli kaligrafi sanatkârlarından Etem Çalışkan workshop gösterisi ve söyleşisi ile Bornovalılar buluşacak.

Bornova Belediyesi, İzmir'in kurtuluşunun 100. yılını birbirinden özel etkinliklerle kutlamaya hazırlanıyor. Hafta boyunca devam edecek olan kutlamalar kapsamında 5 Eylül Pazartesi günü Türkiye'nin en önemli kaligrafi sanatkarlarından Etem Çalışkan workshop gösterisi ve söyleşisi ile Bornovalılar buluşacak.

Bornova Belediyesi Kent Arşivi ve Müzesi Dramalılar Köşkü'nde gerçekleşecek etkinlik, saat 19.00'da başlayacak. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün imzasını stilize eden ve Anıtkabir kitabelerini yazımında görev alan ünlü Türk hattat, gazeteci ve ressam Etem Çalışkan, 100. yıla özel olarak hazırladığı workshop gösterisini sunacak. 94 yaşındaki sanatçı gösterisinin ardından katılımcılarla söyleşi yapacak.

Kuruluşun ve zaferin 100. yılını, anlamlı etkinliklerle hafızalarde yer etmesini istediklerini belirten Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, "Anıtkabir'in hatlarını yazan, Atatürk'ün imzasından esinlenerek 'K.Atatürk' kaligramını üreten Etem Çalışkan gibi bir çınarı Bornovalılar ile buluşturmaktan mutluluk duyuyoruz. Bize göstereceği ve anlatacağı çok şeyleri olduğunu biliyoruz. Bu özel günde herkesi aramızda görmek isteriz" diyerek vatandaşları davet etti.