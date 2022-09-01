Üye Girişi
Haberi Paylaş

İzmir haberleri! 100. Yıl Onuruna Etem Çalışkan Bornova'da

Yerel Haberler

İzmir haberleri! 100. Yıl Onuruna Etem Çalışkan Bornova'da

İzmir haberleri: Bornova Belediyesi, İzmir’in kurtuluşunun 100. yılını birbirinden özel etkinliklerle kutlamaya hazırlanıyor. Hafta boyunca devam edecek olan kutlamalar kapsamında 5 Eylül Pazartesi günü Türkiye'nin en önemli kaligrafi sanatkârlarından Etem Çalışkan workshop gösterisi ve söyleşisi ile Bornovalılar buluşacak.

Bornova Belediyesi, İzmir'in kurtuluşunun 100. yılını birbirinden özel etkinliklerle kutlamaya hazırlanıyor. Hafta boyunca devam edecek olan kutlamalar kapsamında 5 Eylül Pazartesi günü Türkiye'nin en önemli kaligrafi sanatkarlarından Etem Çalışkan workshop gösterisi ve söyleşisi ile Bornovalılar buluşacak.

Bornova Belediyesi Kent Arşivi ve Müzesi Dramalılar Köşkü'nde gerçekleşecek etkinlik, saat 19.00'da başlayacak. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün imzasını stilize eden ve Anıtkabir kitabelerini yazımında görev alan ünlü Türk hattat, gazeteci ve ressam Etem Çalışkan, 100. yıla özel olarak hazırladığı workshop gösterisini sunacak. 94 yaşındaki sanatçı gösterisinin ardından katılımcılarla söyleşi yapacak.

Kaynak: ANKA / Yerel

Etem Çalışkan Eylül İzmir Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.
title