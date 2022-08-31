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İzmir haberi | Seferihisar'da Zafer Coşkusuna Atatürk'ün Kurdurduğu Belediye Bandosu Eşlik Etti

Yerel Haberler

İzmir haberleri... Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün kurdurduğu Seferihisar Belediye Bandosu, Sığacık Kaleiçi’nde Büyük Zafer’in 100. yıl dönümünde sahneye çıktı.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kurdurduğu Seferihisar Belediye Bandosu, Sığacık Kaleiçi'nde Büyük Zafer'in 100. yıl dönümünde sahneye çıktı.

Konsere Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, Başkan Yardımcıları Nuriye Hepterlikçi ve Yelda Celiloğlu katıldı. Konser alanını dolduran yaklaşık 2 bin seyirci, Seferihisar Bandosu'nun çaldığı marşlara eşlik etti. Konser sırasında seyircilere 2 bin adet Türk bayrağı dağıtıldı.

Başkan Yetişkin günün anlam ve önemine ilişkin yaptığı konuşmada, şunları söyledi:

"HEYECANIMIZ YÜZYILLARCA DEVAM EDECEK"

"Burada emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum, harika bir gece yaşattılar bize, özellikle de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Atatürk'ün kurduğu bandomuz ile bunu kutlamamız ayrı bir güzellikti. 30 Ağustos Zafer Bayramımız hepimize kutlu olsun; birileri ne kadar küçültmek istese de özel günlerimizi milli bayramlarımızı kırpmak istese de onlara inat yüzyıllarca kutlamaya devam edeceğiz. 26 Ağustos'ta Afyon'daydım orada gördüğüm yaşlısıyla genciyle herkesle heyecan içinde beraberdik, o ilk günkü gibi o ruhla beraberdik, ben orada bunu yaşadım. Ben inanıyorum ki heyecanımız yüzyıllarca devam edecek, Zafer Bayramımız milli günlerimizi hep beraber daha güçlü kutlayacağız."

Kaynak: ANKA / Yerel

Mustafa Kemal Atatürk İsmail Yetişkin Yerel Haberler

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