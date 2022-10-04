İzmir haberi... Konak Belediye Başkanı Batur'dan Şadırvan Tepkisi: "Belediye Yok Sayılıyor"

Gelen İzmir haberlerine göre Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Kemeraltı'nda önceki ay saldırı sonucu yıkılan tarihi şadırvanın yeniden yapım sürecindeki eleştirilere yanıt verdi. Tarihi şadırvanın İzmir Valiliği tarafından yenilenmesi kararının verildiğini anımsatan Başkan Batur, "Şadırvanla ilgili belediye olarak projeyi tamamlamıştık. Bütün bu işlemleri yapan belediye yok sayılıyor. Konak Belediyesi bütün işlerine sahip çıkar. Bize haksızlık yapılmasın" dedi.

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Kemeraltı'nda önceki ay saldırı sonucu yıkılan tarihi şadırvanın yeniden yapım sürecindeki eleştirilere yanıt verdi. Tarihi şadırvanın İzmir Valiliği tarafından yenilenmesi kararının verildiğini anımsatan Başkan Batur, "Şadırvanla ilgili belediye olarak projeyi tamamlamıştık. Bütün bu işlemleri yapan belediye yok sayılıyor. Konak Belediyesi bütün işlerine sahip çıkar. Bize haksızlık yapılmasın" dedi.

Konak Belediyesi'nin Ekim ayı meclis toplantısı Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi'nde dün akşam yapıldı. Konak Belediye Başkanı Abdül Batur'un yönettiği oturumu, CHP Konak İlçe Başkanı Akın Küçükoğullarından, AKP İl Başkan Yardımcısı Hüseyin Ahmetoğlu, AKP Konak İlçe Yerel Yönetimlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Taner Deniz, İYİ Parti Konak İlçe Başkanı Coşkun Tatar ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı İbrahim Kansoy, MHP İlçe Başkanı Yusuf Çoban ve Başkan Yardımcısı Kayhan Derya da takip etti.

Başkan Batur, meclis açılışında fen işleri, park ve bahçeler, sosyal yardım işleri, kadın aile, kültür ve sosyal işler, spor işleri, AR-GE, sağlık işleri, veteriner işleri gibi aktif müdürlüklerin bir aylık çalışmalarını detaylı bir sunumla anlattı.

BATUR: "BU KONUDA BİZE HAKSIZLIK YAPILMASIN"

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Kemeraltı'nda yapılan saldırı ile yıkılan tarihi şadırvanla ilgili eleştirilere yanıt verdi. Saldırının gerçekleştiği 31 Temmuz 2022'nin hemen ertesinde 1 Ağustos'ta tarihinde olay yerine giderek gerekli işlemleri vakit kaybetmeden başlattıklarını anlatan Batur, bir hafta içinde şadırvanın projesini tamamladıklarını söyledi.

"BELEDİYE YOK SAYILIYOR"

Başkan Batur, yapılan yazışmalar neticesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü İzmir Bölge Müdürlüğü'nün şadırvanın yapımının İzmir Valiliği'ne verilmesi kararını aldığını söyledi. Belediyenin yok sayıldığını öne süren Başkan Batur, şunları söyledi:

"Bütün bu işlemleri yapan belediye yok sayılıyor. 'Vakıflar Bölge Müdürlüğü yani İzmir Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından bu şadırvanın restorasyonu yapılacak' deniliyor. Bizim buna da itirazımız yok. Ama bu kadar kişi uğraşmış, emek sarf etmiş, 8 günde projeyi bitirmiş ve başlama noktasına getirmiş. Belediyeye haksızlık yapıldı bence. Konak Belediyesi bütün işlerine sahip çıkar. Bütün işlerini en iyi şekilde takip eder ve en kısa sürede bitirmek için büyük bir gayret içinde olur. Bize haksızlık yapılmasın bu konuda"

"SİYASİ RANT ELDE EDİLMEYE ÇALIŞILIYOR"

Başkan Batur, olayın siyasi malzeme yapılmasına da sert tepki göstererek şöyle konuştu:

"Durduk yerde olay çıkarılıyor. Bu konuda siyasi rant elde edilmeye çalışılıyor, üzülüyoruz. Belediyedeki arkadaşlarımın emeğine üzülüyorum. Bu iş için gece gündüz restorasyon projesi hazırlandı, kurula sunuldu. Vakıflar İzmir Bölge Müdürlüğü tarafından şadırvanın İzmir Valiliği Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı'nca yapılacağı söylendi. Biz de tamam dedik. Valilik bizim valiliğimiz. Devletimiz, yapacak. Mühim olan yapılan vandallık karşısında şadırvanın yapılması. O vandallık karşısında oraya kararlı bir şekilde gidip, 'Biz bunu yapacağız' dedik. Şimdi valiliğimiz üstlenmiş. Biz bundan hayıflanmayız, gurur duyarız hep birlikte zaten bu kente bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ama bu tür konuların siyasi malzeme yapılması gerçekten bizi üzüyor"

U-13 VE U-15 KADIN FUTBOL TAKIMLARINA KUTLAMA

Konak Belediyesi'ne ait Eşrefpaşa Kültür Merkezi'nde yapılan tadilat sonrasında yapılan ilk Meclis toplantısında Başkan Batur, İzmir İl Şampiyonu olan U-13 ve U-15 Kadın Futbol Takımlarını kutlarken "Kadın Futbol Takımındaki gençlerimiz ileride çok daha büyük kulüplerde İzmir'i en güzel şekilde temsil edecekler. Kendileriyle gurur duyuyorum" dedi.

SANATHANE'YE ÖDÜL

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Tarihi Kentler Birliği tarafından Koruma ve Özendirme Yarışması'nda Konak Belediyesi, Basmane Eski Silahhane Binası Restorasyonu ile Başarı Ödülü'ne layık görülmüştü. Konak Belediye Başkanı Abdül Batur adına ödül törenine katılan Meclis Üyesi Cenap Börühan Meclisi bilgilendirdi ve Meclis sonunda ödülü Başkan Batur'a takdim etti. Eski Silahhane binası yapılan restorasyonun ardından bugün Açık Hava Sineması ve Gösteri Sanatları Merkezi olarak Sanathane adıyla hizmet veriyor. Konak Belediye Meclisi'nin 2. Oturumunun 6 Ekim Perşembe günü yapılması oybirliği ile kabul edildi.