İzmir haberi! İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer'den Menderes Standına Ziyaret

Gelen İzmir haberlerine göre 91. Enternasyonal fuarında Kültürpark uzun havuz belediyeler sokağında yer alan Menderes standı fuarın 4. gününde ilgi görmeye devam ediyor. İlçenin kültürel ve tarımsal zenginliklerine yer verilen stantta kurulan sahil konsepti misafirler tarafından büyük ilgi gördü. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de Menderes standını ziyaret etti.

91. Enternasyonal fuarında Kültürpark uzun havuz belediyeler sokağında yer alan Menderes standı fuarın 4. gününde ilgi görmeye devam ediyor. İlçenin kültürel ve tarımsal zenginliklerine yer verilen stantta kurulan sahil konsepti misafirler tarafından büyük ilgi gördü. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de Menderes standını ziyaret etti.

Menderes Belediye Başkan Vekili Erkan Özkan; genel olarak fuar değerlendirmesinde bulundu, Özkan, fuardan çok memnun olduklarını 4. Gün olmasına rağmen hala yoğun bir ilgi ve talebin olduğunu bununda çok sevindirici olduğunu dile getirerek, "Görünüyor ki bu fuar İzmir ve İzmirliler için hala eski önem ve değerini koruyor. Bu fuarda yer almak bizim için oldukça mutluluk verici, buradan bir kez daha İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'na ve emeği geçen herkese teşekkür etmek istiyorum" dedi.

"BU SENE KONSEPT OLARAK SAHİLLERİMİZİ ÖN PLANA ÇIKARMAK İSTEDİK"

Özkan Kültürpark uzun havuz belediyeler sokağında yer alan standa ilginin büyük olması sevindirici olduğunu söyleyerek, "Bu sene konsept olarak sahillerimizi ön plana çıkarmak istedik ve bu doğrultuda kuruduğumuz sahil konseptti ile misafirlerimizden hem tam not aldık hem de büyük bir ilgi ile karşılaştık" dedi.

BAŞKAN SOYER'DEN ZİYARET

Bu yıl 91'incisi düzenlenen ve büyük emek ve çaba harcayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Tunç Soyer fuar alanında yer alan tüm stantları gezdi. Menderes standına da gelen Sayın Soyer standı çok beğendiğini dile getirerek fotoğraf çektirdi. Soyer Menderes Belediye Başkan Vekili Özkan ve görev alan herkese teşekkür etti.