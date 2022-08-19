İzmir haberi... Dikili Belediyesi'nden Yaşam Sokağı

Edinilen İzmir haberine göre Dikili Belediyesi tarafından yürütülen ‘sokak sağlıklaştırma projesi’ kapsamında Salimbey Mahallesi’nde kentin en işlek noktalarından 13 Sokak, 'Yaşam Sokağı' olarak yeniden düzenlendi.

Dikili Belediyesi tarafından yürütülen 'sokak sağlıklaştırma projesi' kapsamında Salimbey Mahallesi'nde kentin en işlek noktalarından 13 Sokak, 'Yaşam Sokağı' olarak yeniden düzenlendi.

Tarihi ve mimari dokusu korunarak ışıklandırma sistemi ile yeni yüzüne kavuşan ve tüm vatandaşların kullanabileceği "Yaşam Sokağı"nda, Dikili Belediyesi kursiyerlerince üretilen eserlerin sergilendiği Kadın El Emeği Ürünleri Merkezi'nin de açılışı gerçekleşti.

"DİKİLİMİZİN SİMGE SOKAKLARINDAN BİRİ OLACAK"

Belediye Meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşların katıldığı açılış töreninde konuşan Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, şöyle dedi:

"Göreve geldiğimiz günden itibaren sokak sağlıklaştırma projelerine önem verdik. Bugün açılışını yaptığımız 13 Sokak, geçmişte yaşanan bazı olumsuz gelişmeler nedeniyle herkesin tedirgin olduğu bir yerdi. Hatta yaralanma olayları ve kaybedilen hayatlar nedeniyle kimsenin kullanmadığı bir sokak haline gelmişti. İlçemizin merkezinde yer alan bu sokağı canlandırmak için harekete geçtik. Sabır isteyen bir işti. Tüm kurumlar ile iletişime geçtik, yaptığımız görüşmelerden olumlu sonuçlar alarak çalışma arkadaşlarımla birlikte sokağımızı vatandaşların günün her saatinde rahatça kullanabilecekleri güvenli bir yer haline getirdik. Yeni yüzüne kavuşturduğumuz 13 Sokak geçmişte olan hayat kayıplarının bir daha yaşanmaması için 'Yaşam Sokağı' olarak halkımızın hizmetinde olacak.

TÜM KADINLARIMIZI BELEDİYE KURSLARIMIZA BEKLİYORUZ

Yaşam Sokağı'mızda belediyemiz kurslarına katılan kadınlarımızın el emeği ile ürünleriyle aile bütçelerine katkı sağlayacakları Kadın El Emeği Ürünleri Merkezi'mizin de açılışını yapmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Tüm kadınlarımızı belediye kurslarımıza bekliyoruz. Yaşam Sokağı'mızın, ilçe turizmi ve ekonomisi açısından da Dikili'mizin simge sokaklarından biri olacağı inancıyla emeği geçen herkese teşekkür ediyor, ilçemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.