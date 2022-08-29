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İzmir haberi: Çiğli 'Nazım'ın Şarkılarını' Zuhal Olcay ile Birlikte Söyleyecek

Yerel Haberler

İzmir haberi: Çiğli 'Nazım'ın Şarkılarını' Zuhal Olcay ile Birlikte Söyleyecek

İzmir yerel haberi | Çiğli Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve 1 Eylül Dünya Barış Günü kapsamında Zuhal Olcay’ın sahne alacağı “Dünya Barış Günü’nde Nazım’ın Şarkıları” konserine ev sahipliği yapıyor.

Çiğli Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve 1 Eylül Dünya Barış Günü kapsamında Zuhal Olcay'ın sahne alacağı "Dünya Barış Günü'nde Nazım'ın Şarkıları" konserine ev sahipliği yapıyor.

Belediye'nin Cumhuriyet ve Demokrasi Parkı'nda 1 Eylül Perşembe günü düzenlenecek ücretsiz konser saat 20: 30'da başlayacak. İzmir'de ilk kez sahne alacak olan Zuhal Olcay, Türk Edebiyatı'nın duayen şairlerinden Nazım Hikmet'in eserlerini Ferhat Livaneli Orkestrası eşliğinde seslendirecek. Yazar Utku Erişik, anı ve şiirleriyle Çiğlili müzikseverlerle buluşacak.

Konserle ilgili İzmirlilere çağrı yapan Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, "Bizler, Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği 'Zorunlu olmadıkça savaş bir cinayettir' ilkesine sahip insanlarız. Bundan dolayı 30 Ağustos da 1 Eylül de bizim için değerlidir. Bu coşkuyu hep birlikte yaşamak için Nazım Hikmet anısına konser düzenleyeceğiz. İzmirli tüm hemşehrilerimizi değerli sanatçımız Zuhal Olcay'ın sahne alacağı konserde zaferin ve barışın coşkusunu yaşamaya bekliyoruz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA / Yerel

Zuhal Olcay İzmir Çiğli Yerel Haberler

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