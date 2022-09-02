İzmir haberi! Çiğli'de Zuhal Olcay Rüzgarı Esti

Çiğli Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve 1 Eylül Dünya Barış Günü kapsamında Zuhal Olcay'ın sahne aldığı "Dünya Barış Günü'nde Nazım'ın Şarkıları" konserine ev sahipliği yaptı.

Çiğli Belediyesi Cumhuriyet ve Demokrasi Parkı'nda gerçekleşen ücretsiz konserde sahne alan Zuhal Olcay, Türk Edebiyatı'nın duayen şairlerinden Nazım Hikmet'in birbirinden değerli eserlerini, Ferhat Livaneli orkestrası eşliğinde seslendirdi. Yazar Utku Erişik anı ve şiirleriyle Çiğlili müzikseverlere unutamayacakları bir gece yaşattı. Başkan Utku Gümrükçü, Ey Özgürlük şakısını, İzmir Marşı'nı ve 10. Yıl Marşı'nı binlerce müzikseverle beraber söyledi. Coşku dolu anların yaşandığı gecenin sonunda Çiğlili müzikseverler, dakikalarca 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganı attı.

GÜMRÜKÇÜ'YÜ DUYGULANDIRAN HİKAYE

Başkan Gümrükçü, yazar Utku Erişik'in anlattığı ABD'nin 2. Dünya Savaşı'nda Japonya'ya atom bombası atmasından on yıl sonra lösemi hastalığına yakalanan Sadako Sasaki'nin tedavi gördüğü hastanede kağıttan turna kuşları yapması ve bin turna kuşuna erişemeden hayatını kaybetmesinin hikayesi karşısında gözyaşlarını tutamadı.

"ÇİĞLİ, ATATÜRK'E OLAN SEVGİSİNİ VE BARIŞA OLAN BAĞLILIĞINI GÖSTERDİ"

Konserden duyduğu mutluluğu dile getiren Başkan Utku Gümrükçü, "Zafer Bayramı'mızın ve Dünya Barış Günü'nün coşkusunu değerli sanatçılarımız ile birlikte yaşadık. Nazım'ın eserlerini Ferhat Livaneli orkestrası eşliğinde Zuhal Olcay'ın eşsiz sesinden dinledik. Utku Erişik'in anı ve şiirleriyle duygu dolu anlar yaşadık. Çiğlili hemşehrilerimiz Mustafa Kemal Paşa'ya olan sevgisini ve barışa olan bağlılığını bir kez daha gösterdi. Çiğli, uzun yıllardır birlikte ve huzur içerisinde yaşama alışkanlığı kazanmış önemli bir ilçe. Bu kültürü demokrasi ile güçlendirerek gelecek nesillere taşımak için çalışmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle konserimizde sahne alan ve bizleri yalnız bırakmayan tüm dostlarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum" dedi.