İzmir haber! Karşıyaka Belediyesi, Yıkım Kararı Verilen Atakent Anadolu Lisesi İçin Bilimsel Raporları İstedi

İzmir yerel haberi: İzmir Karşıyaka Belediyesi, Atakent Anadolu Lisesi için "Depreme dayanaksız" olduğu gerekçesiyle yıkım kararı veren İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne yazılı olarak başvurarak, bilimsel raporları talep etti.

İzmir Karşıyaka Belediyesi, Atakent Anadolu Lisesi için "Depreme dayanaksız" olduğu gerekçesiyle yıkım kararı veren İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne yazılı olarak başvurarak, bilimsel raporları talep etti.

Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın imzasıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne gönderilen yazıda şöyle denildi:

"İzmir ili, Karşıyaka ilçesi ve tapunun 25264 ada, 1 parselinde kayıtlı okulumuz Atakent Lisesi için yıkım kararı alındığı şifahi olarak öğrenilmiştir. İlçemiz sınırları içinde bulunan okulumuzun Okul Aile Birliği'nin ilgi dilekçesi gereği; söz konusu yıkım kararı için, Atakent Lisesi'nde taşıyıcı sistemden karot numunesi alınıp alınmadığı, alınmışsa ne zaman alındığı ve sonuçları ile zemin için sondaj çalışması yapılıp yapılmadığı ve tüm bu bilgileri içeren değerlendirme sonuçlarının ne olduğu konusunda hazırlanan raporlar var ise tarafımız ile paylaşılmasını arz ederiz."

Konunun takipçisi olmaya devam edeceklerini vurgulayan Başkan Tugay, "Belediye olarak 1200 öğrencinin ve ailelerinin yanındayız. Yaşadıkları mağduriyet bizi üzmektedir. Bir an önce karışıklığın giderilmesi, kurum olarak bize ve velilerimize net ve aydınlatıcı bir bilgi verilmesini bekliyoruz" dedi.