İzmir haber... Karabağlar Muhtarlarına Kentsel Dönüşüm Bilgilendirmesi

İzmir haber... Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, muhtarları ilçedeki kentsel dönüşüm alanları ve bu konuda gelinen süreçle ilgili ayrıntılı şekilde bilgilendirdi.

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, muhtarları ilçedeki kentsel dönüşüm alanları ve bu konuda gelinen süreçle ilgili ayrıntılı şekilde bilgilendirdi.

Karabağlar'ın kentsel dönüşüm alanlarında yer alan mahallelerin muhtarlarının katıldığı toplantı, Karabağlar Belediyesi Ana Hizmet Binası'nda düzenlendi. Karabağlar'daki kentsel dönüşüm alanlarının görsel sunumu ve içeriğine ilişkin bilgilendirmenin ardından Başkan Selvitopu muhtarlara şu ifadelerle seslendi," Algı ve bilgi kirliliğiyle kimse var olan gerçekleri değiştiremez. Vatandaşlarımızın hak ve hukukunu koruyacak; Bu konunun suistimal edilmesine asla izin vermeyeceğiz" dedi.

Başkan Selvitopu, Geçen 10 yılda, 540 hektarlık alanın planlarının yapılmamasının sorumluluğunun Karabağlar Belediyesi'nde olmadığına dikkat çekti.

Dönüştürülemeyecek alan uyarısı

Salih Omurtak ve Bahriye Üçok planlarına, bir daha dönüştürülemeyecek alanlar yaratılmaması için itiraz ettiklerini belirten Başkan Selvitopu, "Bakanlığın Salih Omurtak ve Bahriye Üçok planında, kişi başına düşen yeşil alan miktarı olarak 0.6 metrekare öngörülmüş. Oysa bizim yaptığımız ve bakanlıktan onay bekleyen Osman Aksüner, Aşık Veysel ve Aydın mahallelerini kapsayan 106 hektarlık planlarda, kişi başına düşen yeşil alan miktarı 12 metrekare. Vatandaşlarımızın, Karabağlar'ın geleceği için bu eksikleri söylemek bizim görevimiz" diye konuştu.

Doğalgazda engel yok

Başkan Selvitopu ayrıca, İzmirgaz'ın Karabağlar'da doğalgaz olmayan yerlere hizmet götürmesinde hiç bir engel bulunmadığını da söyledi. Bunun için İzmirgaz'a, yasalara aykırı şekilde taahhüt vermelerinin söz konusu olamayacağına dikkat çeken Başkan Selvitopu, "Bugüne kadar Karabağlar'da doğalgaz döşenen hangi yerde belediyeden taahhütname alınmış? İzmirgaz da diğer kamu kurumları gibi rahatlıkla vatandaşa hizmet götürebilir" ifadelerini kullandı.