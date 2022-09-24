İzmir haber! Efes Selçuk Belediyesi, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Çalıştayı'nda

Gelen İzmir haberlerine göre Efes Selçuk Belediyesi Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği (CEİD) tarafından Ankara’da düzenlenen Toplumsal Cinsiyet Eşitliği konulu çalıştaya katıldı.

Efes Selçuk Belediyesi Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği (CEİD) tarafından Ankara'da düzenlenen Toplumsal Cinsiyet Eşitliği konulu çalıştaya katıldı.

Kısa adı CEİD olan Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği tarafından 9 ilde uygulanan " Türkiye'de Katılımcı Demokrasinin Güçlendirilmesi: Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin İzlenmesi Projesi" ile yerel yönetimlerin toplumsal cinsiyet eşitliğini güçlendirme adına yaptığı çalışmalar değerlendiriliyor. Efes Selçuk Belediyesi, belediye meclisinden çıkan kararla Yerel Eşitlik Birimi kurulması ve Avrupa Yerel Yaşamda Kadın Erkek Eşitliği Şartı'nı imzalaması dolayısıyla çalıştayda yer aldı.

Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği tarafından düzenlenen, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen "Türkiye'de Katılımcı Demokrasinin Güçlendirilmesi: Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin İzlenmesi Projesi"nin amaçları arasında yerel yönetimlerin politika ve çalışmalarıyla toplumsal cinsiyet eşitliğine sunduğu katkıları mercek altına alınması yer alıyor.