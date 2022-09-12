İzmir haberleri: Buca Belediyesi, Bağ Bozumu Bereketini Yurttaşla Paylaştı

İzmir habere göre Buca Belediyesi, asırlardır ilçenin simgesi haline gelmiş olan üzümü ve üretim kültürünü yeniden canlandırmak için sürdürdüğü çalışmalar kapsamında kendi bağlarında ürettiği üzümlerin hasadını gerçekleştirdi. Mahsul ise mahalle muhtarları aracılığıyla Bucalılar'ın sofrasına ulaştırıldı.

Buca Belediyesi, asırlardır ilçenin simgesi haline gelmiş olan üzümü ve üretim kültürünü yeniden canlandırmak için sürdürdüğü çalışmalar kapsamında kendi bağlarında ürettiği üzümlerin hasadını gerçekleştirdi. Mahsul ise mahalle muhtarları aracılığıyla Bucalılar'ın sofrasına ulaştırıldı.

Bağ bozumunda benekli sultaniyeden razakıya, Mevlana üzümünden pembe gemreye kadar toplam 13 çeşit üzümün yeşerdiği Kaynaklar'daki bağlarda, bu yıl 25 tonluk rekolte elde edildi. Mahsul, mahalle muhtarları aracılığıyla Bucalılar'ın sofrasına ulaştırıldı.

Buca'da örnek bir proje ile üzüm bağlarını yeniden hayata geçirdiklerini belirten Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, "İlçemizin tarımsal yapısının analizi yaparak, mevsimine uygun sebze, meyve üretiminin yanı sıra aromatik bitki üretimine de başladık. Öte yandan, bir dönem ülkemizin en güzel üzümlerinin yetiştiği Bucamızda bağcılık kültürünü canlandırmak için 13 dönümlük bağımızdaki üretimi sürdürdük. Şimdi, elde ettiğimiz ürünlerimizi her zaman olduğu gibi yine Bucalı hemşehrilerimizle paylaşıyoruz" diye konuştu.