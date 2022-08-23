İzmir haber: Bornova Çamdibi Yüzme Havuzu'nda İlk Kulaçlar Milli Yüzücü İlker Altınbilek'ten

Edinilen İzmir haberine göre Bornova Belediyesi Çamdibi Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu’nda kurslar başladı. Havuzda ilk kulaçları ise Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ’un çaldığı düdükle milli yüzücü İlker Altınbilek attı. Başkan Mustafa İduğ, “Hayata geçirdiğimiz projelerle toplumcu belediyecilik anlayışını spor olanaklarıyla tüm Bornovalılara yansıtmak istiyoruz” dedi. Türkiye’yi olimpiyatlarda da temsil eden milli yüzücü Altınbilek ise “Spora başladığımızda tesis konusunda sorunlar yaşıyorduk. Şimdi bu güzel tesisi Bornova’ya kazandırdığı için Başkanımıza teşekkür ederim” diye konuştu.

Bornova Belediyesi Çamdibi Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu'nda kurslar başladı. Havuzda ilk kulaçları ise Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ'un çaldığı düdükle milli yüzücü İlker Altınbilek attı. Başkan Mustafa İduğ, "Hayata geçirdiğimiz projelerle toplumcu belediyecilik anlayışını spor olanaklarıyla tüm Bornovalılara yansıtmak istiyoruz" dedi. Türkiye'yi olimpiyatlarda da temsil eden milli yüzücü Altınbilek ise "Spora başladığımızda tesis konusunda sorunlar yaşıyorduk. Şimdi bu güzel tesisi Bornova'ya kazandırdığı için Başkanımıza teşekkür ederim" diye konuştu.

Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, yeni havuzda heyecanları gözlerinden okunan minik kursiyerlerle tek tek ilgilendi. Çamdibi semtinde havuzun önemli bir talep olduğunu anımsatan Başkan İduğ, "Tesisimiz başta çocuk ve gençler olmak üzere tüm Bornova'ya hizmet verecek. Özellikle de bölgede yaşayan Bornovalılar için çok güzel bir spor olanağı sağlayacak. Ayrıca bu tesis ile çocuklarımız yüzme öğrenirken, yetenekli olanları da ortaya çıkarıp şampiyon sporcular yetiştirmek istiyoruz" dedi.

KURSİYERLER İLK KULAÇLARINI ATTI

Yaz döneminde 9-17 yaş grubu arasındaki 650 kursiyer ilk kulaçlarını attı. "Hiç yüzme bilmeyenler", "Az yüzme bilenler" ve "Yüzme bilenler" şeklinde üç gruba ayrılarak alanlarında uzman eğitmenlerden yüzme derslerine başladı. Yazın en sıcak günlerinde serin sularla buluşan çocukları veliler de tribünlerden izledi. Kursun ilk gününde Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, Bornova Belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, muhtarlar, milli yüzücü İlker Altınbilek ve siyasi parti temsilcileri de tesisi ziyaret ederek yüzme eğitimi alan çocuklara başarılar diledi.

YÜZME, SUTOPU VE AMATÖR SPORCU SAĞLIK MERKEZİ

Havuzun Çamdibi'nde pek çok etkinliğe ve çalışmaya da ev sahipliği yapacağını belirten Başkan Mustafa İduğ, şöyle konuştu:

"Planlama aşamasında havuzun ölçülerine dikkat ettik, ölçüleri su topu da oynanabilecek biçimde kurguladık. Bu sayede tesisimizde yüzme derslerinin yanı sıra su topu, fitness salonu, sakatlık yaşayan amatör sporcular için tedavi merkezi ve sporcuların beslenme uzmanı ile kafeterya da hizmet verecek. Yaşı daha küçük olan ve yüzme bilmeyenler için çırpınma havuzu da yaparak yüzme kursunda yaş aralığımızı büyüteceğiz. Bizim amacımız gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutarak sağlıklı yaşamasını sağlamak."

MİLLİ SPORCUDAN TEŞEKKÜR

Çamdibi Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu'nda ilk kulacı atan milli yüzücü İlker Altınbilek ise havuzu çok beğendiğini belirterek, "Biz küçükken tesis sıkıntısı yaşıyorduk. İzmir'in havuzlara ihtiyacı vardı. Başkanımız Mustafa İduğ, Bornova'ya mükemmel bir havuz kazandırdı. Kendisine hem yüzücüler hem de çocuklar adına çok teşekkür ediyorum. İnşallah burada da benim gibi milli sporcular yetişecektir" dedi.

Öte yandan havuza çocuklarını getiren aileler de duydukları memnuniyeti dile getirerek Bornova Belediyesi'ne teşekkür etti.

YETİŞKİN KURSLARI DA BAŞLAYACAK

Yarı olimpik havuzda kış dönemi kursları Eylül ise ayında başlayacak. Kış döneminde çocukların kursları okul nedeniyle hafta sonu yapılacak, hafta içi ise gündüz saatlerinde kadınlara, akşam 19,00'dan sonra da tüm yetişkin gruplarına kurs düzenlenecek.

4 BİN 100 METREKARELİK ALAN VAR

Çamdibi Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu, Çamdibi Gaziosmanpaşa Mahallesi 5499/1 Sokak'ta bodrum, zemin ve birinci kat olmak üzere toplam 3 kat olarak inşa edildi. Tesis, 2.300 metre kapalı, 1.800 metre açık alan olmak üzere toplam 4.100 metrekarelik alanda bölge halkının kullanımına sunuldu. 850 metrekare alana sahip bodrum katında teknik servis mekanları ve mekanik odalar bulunuyor. 1.150 metrekare alana sahip zemin katında danışma, fuaye, idari ofisler, yarı olimpik havuz, soyunma odaları, antrenör odası, ilkyardım odası, kadın, erkek ve engelli tuvaletleri, 520 metrekarelik birinci katta ise fitness salonu, kafeterya, izleyici terası, 100 kişilik seyirci alanı ve yine tuvaletler yer alıyor.