İzmir haber: Bayraklı'nın Çehresi Kentsel Dönüşüm Çalışmaları ile Değişecek

İzmir yerel haberine göre Bayraklı genelinde kentsel dönüşüm çalışmalarını sürdüren Bayraklı Belediyesi; Cengizhan, Alpaslan ve Fuat Edip Baksı Mahalleleri'ni kapsayan 60 hektarlık alan için hazırlanan revizyon imar planını da tamamladı. Askıya çıkarılan planlarda yeşil alan oranının, sosyal donatı alanlarının ve kat yüksekliklerinin artırılması öngörüldü. Başkan Serdar Sandal, “Herkesin hemfikir olduğu ve vatandaşın kazandığı örnek bir kentsel dönüşüm modelini hayata geçiriyoruz. Yolları, parkları, konutları, sosyal alanlarıyla yepyeni ve modern Bayraklı’yı birlikte yaratacağız” dedi.

Bayraklı genelinde kentsel dönüşüm çalışmalarını sürdüren Bayraklı Belediyesi; Cengizhan, Alpaslan ve Fuat Edip Baksı Mahalleleri'ni kapsayan 60 hektarlık alan için hazırlanan revizyon imar planını da tamamladı. Askıya çıkarılan planlarda yeşil alan oranının, sosyal donatı alanlarının ve kat yüksekliklerinin artırılması öngörüldü. Başkan Serdar Sandal, "Herkesin hemfikir olduğu ve vatandaşın kazandığı örnek bir kentsel dönüşüm modelini hayata geçiriyoruz. Yolları, parkları, konutları, sosyal alanlarıyla yepyeni ve modern Bayraklı'yı birlikte yaratacağız" dedi.

Bayraklı Belediyesi, Adalet ve Manavkuyu mahallelerinin ardından, Cengizhan, Alpaslan ve Fuat Edip Baksı mahallelerini kapsayan 60 hektarlık alandaki revizyon imar planını da tamamladı. Bayraklı Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından onaylanan planlar askıya çıkarıldı. Bölgenin görünümünü tamamen değiştirecek planlama çalışmaları kapsamında, üç mahalledeki yeşil alan oranı 70 bin metrekare artırılarak 90 bin 500 metrekareye yükseltildi. Sosyal donatı alanlarının oranı da 110 bin metrekareye çıkarıldı.

BELEDİYEDEN BİLGİ ALINABİLİR

Park, otopark, spor salonları, pazar yeri gibi sosyal tesislere de planda yer verildi. Parsel bazında yapılacak yeni inşaatlar için kat sayısı en fazla 15 olarak belirlenirken, eğitim alanları ve sağlık tesisleri için de yer ayrıldı. Mevcut plandaki eğitim ve ibadet alanları korundu. Planlama alanına sağlık alanı da eklendi. Vatandaşların, belediyeye gelerek planlar hakkında bilgi alabileceği belirtildi.

"ÖRNEK BİR DÖNÜŞÜM OLACAK"

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Yarınlara daha modern ve daha yaşanabilir bir Bayraklı bırakmak amacıyla, ilçe genelinde kentsel dönüşüm ve planlama çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Adalet ve Manavkuyu'nun ardından, Cengizhan, Alpaslan ve Fuat Edip Baksı revizyon imar planının da tamamlanıp askıya çıkması son derece önemli. Yenilenen konut stoğu, yol bağlantıları, yeşil alanları ve sosyal tesisleri ile modern ve örnek bir dönüşüm çalışması yürüteceğiz. Herkesin hemfikir olacağı bir planlama anlayışı ile kimseyi mağdur etmeden, geleceğin Bayraklısını birlikte yaratacağız" dedi.