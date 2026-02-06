İzdeda, 6 Şubat Depremlerinde Hayatını Kaybedenleri Nöbetle Andı

(İZMİR) – İzmir Depremzedeleri Dayanışma Derneği (İZDEDA), Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenleri, depremlerin üçüncü yılında 30 Ekim Deprem Anıtı'nda gerçekleştirdiği nöbetle andı. İZDEDA Başkanı Haydar Özkan, "Biz İzmir depremini yaşamış kişiler olarak yerel ve merkezi yönetime, kurulması gereken yeni şehirlerde çocuklarımıza sağlıklı kentler bırakabilmek adına sağlıklı yapıları oluşturmak için taleplerimizi her zaman iletiyoruz ve iletmeye de devam edeceğiz" dedi.

İZDEDA üyeleri, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin üçüncü yılında 30 Ekim Deprem Anıtı'nda anma nöbeti gerçekleştirdi. Yağmur altında üç saat boyunca süren nöbetin ardından İZDEDA Başkanı Haydar Özkan basın açıklaması yaptı.

Başkan Özkan açıklamasında şunları söyledi:

"Herkes gibi biz de 6 Şubat gününe kötü uyandık. 6 Şubat depremi yüzyılın depremi. Allah hiçbir ülkeye, hiçbir vatandaşa böyle ölümlü bir deprem nasip etmesin. Biz İzmir depremini yaşamış kişiler olarak 6 Şubat'ta hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, geride kalanlara başsağlığı diliyoruz. Depremlerin insanları öldürmediğini, sağlıksız yapıların öldürdüğünü hepimiz biliyoruz. Bundan sonraki kuracağımız sistem içerisinde yerel ve merkezi yönetime, kurulması gereken yeni şehirlerde çocuklarımıza sağlıklı kentler bırakabilmek adına sağlıklı yapıları oluşturmak için taleplerimizi her zaman iletiyoruz ve iletmeye de devam edeceğiz. İzmir ölçeğinde kentsel dönüşümün daha da hızlandırılması ve mevcut yapıları sağlıklaştırmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Umarım bu taleplerimizi göz ardı etmezler. Biz daha önce 30 Ekim 2020 depreminden sonra, depremden sonraki konularla ilgili sıkıntılar olmasın diye elimizden geleni yaptık ancak üç yıl sonra yine deprem oldu ve çok sayıda insanımızı kaybettik. Giden geri gelmiyor ama bundan sonraki yapılacak faaliyetlerde vatandaşların sağlıklı yapılarda yaşayabilmesi için elimizden gelen gayretin gösterilmesi gerekiyor."