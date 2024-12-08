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İzmir'deki Suriyeliler, Şam'daki Değişimi Sevinçle Karşıladı

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Suriye'de muhalif grupların başkent Şam'a girmesiyle birlikte, İzmir'de yaşayan Suriyeliler sevinç gösterileri düzenledi. 9 Eylül Meydanı'nda toplanan kalabalık, Suriye ve Türk bayraklarıyla sloganlar atarak kutlama yaptı.

Suriye'de muhalif grupların başkent Şam'a girmesi ve Beşar Esad yönetiminin kontrolü kaybetmesinin ardından İzmir'de bulunan Suriyeliler sevinç gösterilerinde bulundu.

Suriye'de Baas rejiminin düşmesi ve yönetimin muhalif gruplar tarafından teslim alınması sonrası ülkenin özgürlüğe kavuşması, İzmir'de yaşayan Suriyeliler tarafından sevinçle karşılandı. Ellerine Suriye ve Türk bayraklarını alan gruplar 9 Eylül Meydanı'nda bir araya geldiler. Sevinç gösterisinde bulunan grup, sloganlar atarak kutlama yaptı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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