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İzmir'de Yoğun Yağmur Faciası: 2 Kişi Hayatını Kaybetti

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İzmir'de akşam saatlerinde etkili olan yoğun yağmur sonucunda Konak ilçesinde iki kişi elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Sağanak yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklar suyla doldu.

(İZMİR) – İzmir'de akşam saatlerinde etkili olan yoğun yağmur faciaya yol açtı. Konak ilçesinde iki kişi elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

İzmir'de saat 18.00 sularından itibaren kent merkezi genelinde gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu. Sağanak özellikle Konak, Bayraklı ve Bornova ilçelerinde etkili olurken bazı cadde ve sokaklar suyla doldu. Araç sürücüleri ve yayaların zor anlar yaşadığı yağış sebebiyle Konak ilçesi Alsancak Mahallesi'nde iki kişi elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

Sağanak esnasında yağmur suyunun yükseldiği Enver Dündar Başar Sokak'taki yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadın henüz belirlenemeyen bir nedenle elektrik akımına kapılıp yere düştü. Elektrik akımına kapılan kadına yardım etmek isteyen başka bir vatandaş da akımdan etkilenirken çevredekilerin müdahalesiyle su birikintisinden çıkarıldı.

İlk müdahalenin olay yerinde vatandaşlar tarafından yapılmasının ardından iki kişi 112 Acil Sağlık ekiplerince Alsancak Devlet Hastanesi ile Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Elektrik akımına kapılan iki kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kaynak: ANKA / Yerel

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