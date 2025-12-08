İzmir'de Sahte İçki Operasyonu: 860 Litre Etil Alkol Ele Geçirildi

(İZMİR) - İzmir'de yeni yıl öncesi yürütülen operasyonda, 860 litre etil alkol ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

İzmir Valiliği, yaklaşan yılbaşı öncesi kaçak ve sahte alkollü içki üretimi ile ticaretinden kaynaklanan olası ölüm olaylarının önlenmesi ve halk sağlığının korunması amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında önemli bir operasyona imza atıldığını açıkladı.

İzmir Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde, İzmir İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince 5 Aralık 2025 tarihinde Bornova ilçesinde bir kamyonette yapılan aramada 860 litre etil alkol ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 1 şüpheli hakkında, 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu uyarınca adli işlem başlatıldı.