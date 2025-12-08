Haberler

İzmir'de Sahte İçki Operasyonu: 860 Litre Etil Alkol Ele Geçirildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'de yürütülen yılbaşı öncesi operasyonda 860 litre etil alkol ele geçirilirken, bir şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

(İZMİR) - İzmir'de yeni yıl öncesi yürütülen operasyonda, 860 litre etil alkol ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

İzmir Valiliği, yaklaşan yılbaşı öncesi kaçak ve sahte alkollü içki üretimi ile ticaretinden kaynaklanan olası ölüm olaylarının önlenmesi ve halk sağlığının korunması amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında önemli bir operasyona imza atıldığını açıkladı.

İzmir Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde, İzmir İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince 5 Aralık 2025 tarihinde Bornova ilçesinde bir kamyonette yapılan aramada 860 litre etil alkol ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 1 şüpheli hakkında, 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu uyarınca adli işlem başlatıldı.

Kaynak: ANKA / Yerel
Konyasporlu Ndao tutuklandı! Zorbay Küçük'ün de aralarında olduğu 10 kişi adli kontrolle serbest

Bahis soruşturmasında ilk kararlar! Aralarında meşhur hakem de var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gençlerbirliği'nde bahis soruşturması gölgesi! Yeni hoca adayının oğlu PFDK'ya sevk edildi

Gençlerbirliği'nde bahis soruşturması gölgesi
Meteoroloji illeri tek tek uyardı! Kuvvetli sağanak ve kar yağışı geliyor

Meteoroloji illeri tek tek uyardı! Bu kez çok kuvvetli geliyor
DEM'li Bakırhan'dan kendisini alkışlayan Bahçeli'ye 'çay' daveti

DEM'li Bakırhan'dan kendisini alkışlayan Bahçeli'ye dikkat çeken davet
Oktay Kaynarca, yeni yatırımlarıyla gündemde

Ünlü oyuncu, hobisini yatırıma dönüştürmeye hazırlanıyor
Gençlerbirliği'nde bahis soruşturması gölgesi! Yeni hoca adayının oğlu PFDK'ya sevk edildi

Gençlerbirliği'nde bahis soruşturması gölgesi
Dev bankalar beklentilerini tek tek açıkladı: Altın için çılgın tahmin

Altın için çılgın tahmin
Ahmet Çakar'ın gözaltı kararı sağlık sorunları nedeniyle kaldırıldı

Hastaneye kaldırılan Ahmet Çakar hakkında karar çıktı
Kabe'ye gidecekler dikkat! Bundan sonra yasak olacak

Kabe'ye gidecekler dikkat! Bundan sonra yasak olacak
Yeni imajı bomba: Aleyna Tilki artık sarışın değil

Yeni imajı bomba: Aleyna Tilki artık sarışın değil
Yunanistan'da pitbull dehşeti: 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Küçük çocuğun kan donduran sonu! Geriye bu fotoğraflar kaldı
Dayısının diri diri toprağa gömdüğü çocuğun ilk isteği yürek burktu

Toprağa gömülü halde bulunan çocuğun ilk isteği yürek burktu
Türkiye'de nadir rastlanıyor, özel izinle satılabiliyor! Tam 280 kilo

Türkiye'de nadir rastlanıyor, özel izinle satılabiliyor! Tam 280 kilo
Asgari ücret için en güçlü zam oranı belli oldu

Asgari ücret için en güçlü zam oranı belli oldu
title