İzmir'de Yılbaşı Öncesi Sahte İçki Operasyonu: 5 Tutuklama

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü, yılbaşı öncesi düzenlenen operasyonlarda 3,5 ton kaçak etil alkol ve 600 şişe sahte alkollü içki ele geçirdi. Operasyonlarda 35 şüpheli hakkında işlem yapılırken, 5 kişi tutuklandı.

(İZMİR) - İzmir'de İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yılbaşı öncesi düzenlenen operasyonlarda 3,5 ton taklit etiketli etil alkol ile 600 şişe/litre kaçak ve sahte alkollü içki ele geçirildi. Operasyonlarda 35 şüpheli hakkında işlem yapılırken, 5 şüpheli tutuklandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, sahte etil alkol, sahte içki üretimi ve ticaretini önlemeye yönelik yılbaşı öncesi geniş çaplı operasyonlar düzenlendi. Cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde Aliağa, Balçova, Bayraklı, Bornova, Buca, Karabağlar, Karşıyaka, Konak ve Ödemiş ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda 3,5 ton taklit etiketli etil alkol ile 600 şişe/litre kaçak ve sahte alkollü içki ele geçirildi.

Öte yandan il genelinde alkollü eğlence mekanlarına yönelik denetimler de yapıldı. Denetimler kapsamında kaçak ve sahte içki tespit edilen 4 işyeri hakkında adli ve idari işlemler başlatıldı.

Yapılan operasyon ve denetimler sonucunda 35 şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapılırken, 5 şüpheli ise adli makamlarca tutuklandı.

Kaynak: ANKA / Yerel
