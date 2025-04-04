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İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: Araçta 1791 Sentetik Hap Ele Geçirildi

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İzmir'de polis, bir aracı durdurduğunda klima ızgarasına gizlenmiş 1791 adet sentetik uyuşturucu hap buldu. Araçtaki M.Y. isimli şüpheli gözaltına alındı.

(İZMİR) - İzmir'de polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurdukları aracın klima ızgarası içerisinde çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ve Motosikletli Polis Timleri Amirliği ekipleri, 3 Nisan'da Bayraklı ilçesinde şüphe üzerine durdurdukları bir araçta detaylı arama yaptı. Yapılan incelemede, aracın klima ızgarasına gizlenmiş halde bin 791 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Araçta bulunan şüpheli M.Y. (29), polis ekiplerince gözaltına alındı.

İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: Araçta 1791 Sentetik Hap Ele Geçirildi
Kaynak: ANKA / Yerel
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