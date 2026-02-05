Haberler

Buca'da Uyuşturucu ve Silah Operasyonu: 1 Şüpheli Yakalandı

Güncelleme:
İzmir'in Buca ilçesinde düzenlenen operasyonda ruhsatsız silahlar ve 7 bin adet sentetik ecza ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.

(İZMİR) – İzmir'in Buca ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda ruhsatsız silahlar ve 7 bin adet sentetik ecza ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince İnönü Mahallesi'nde uyuşturucu madde ticaretine ve 6136 SKM konularına yönelik gerçekleştirilen operasyonda V.B. isimli şüpheli yakalandı. Şüphelinin adresinde yapılan aramada bir adet ruhsatsız tabanca, bir adet ruhsatsız tüfek ve 7 bin adet sentetik ecza ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi.

Kaynak: ANKA / Yerel
500

