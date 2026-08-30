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İzmir'deki Kazada Hayatını Kaybeden Çift, Sivas'ta Toprağa Verildi

İzmir'deki Kazada Hayatını Kaybeden Çift, Sivas'ta Toprağa Verildi
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İzmir'in Bayındır ilçesinde bir yem tankerinin çarptığı araçta hayatını kaybeden Nuriye (60) ve Rıfat Aygün (68) çiftinin cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından memleketleri Sivas'ın Zara ilçesinde toprağa verildi. Zara Cemevinde kılınan cenaze namazının ardından çift, Karşıyaka mahallesi mezarlığında defnedildi.

İzmir'de geçtiğimiz günlerde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden çift, memleketleri Sivas'ta toprağa verildi.

Olay, Cuma günü İzmir'in Bayındır ilçesinde meydana geldi. Akşam saatlerinde yem tankerinin çarptığı araçta bulunan Nuriye Aygün ve eşi Rıfat Aygün yaralandı. Nuriye Aygün olay yerinde hayatını kaybederken Rıfat Aygün kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Nuriye (60) ve Rıfat Aygün (68) çiftinin cenazeleri otopsi işlemlerinin ardından Zara ilçesine getirildi. Hayatını kaybeden çift, bugün memleketleri Sivas'ın Zara ilçesinde toprağa verildi. Zara Cemevinde yoğun katılım ile kılınan cenaze namazının ardından, çiftin cenazeleri Karşıyaka mahallesi mezarlığında toprağa verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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