İzmir'de Suç Örgütüne Yönelik Operasyon: 12 Gözaltı

(İZMİR) - İzmir'in Buca ilçesinde suç örgütüne yönelik operasyonda 12 kişi gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, U.G'nin yöneticiliğini yaptığı suç örgütü takibe alındı.

Örgüt üyelerine yönelik eş zamanlı operasyonla U.G. ile birlikte 12 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 2 tabanca, suçtan elde edildiği değerlendirilen 203 bin 800 lira nakit para, 116 adet fişek ve 23 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.