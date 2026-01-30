İzmir'de Sağanak Yağışlar Kente İçme Suyu Sağlanan Tahtalı Barajı'ndaki Su Seviyesini Yükseltti

Haber: TENZİLE AŞÇI

(İZMİR) - İzmir'de art arda gelen sağanak yağışlar, kentin içme suyunun yarısını karşılayan ve aktif doluluğu yüzde 1'in altına düşen Tahtalı Barajı'nda su seviyesini yükseltti. Barajın geçtiğimiz hafta yüzde 0,78 olan doluluk oranı yağışların ardından yüzde 4,69 oranına yükseldi.

Art arda gelen sağanak yağışlar, küresel ısınma ve iklim krizi nedeniyle İzmir'in barajlarında yaşanan kuraklığa nefes oldu.

İzmir'e su temininde en önemli barajlardan olan Tahtalı Barajı'nda doluluk oranı yüzde 1'in altına inip dipteki kirli suyun arıtılması için çalışmalara başlanırken kentte bir süredir etkili olan yağışların ardından İZSU'nıun 30 Ocak tarihli verilerine göre barajın su seviyesinde gözle görüşür artış meydana geldi.

Kurum verilerine göre; kentin içme suyu ihtiyacının yaklaşık yarısını karşılayan Tahtalı Barajı'nda aktif doluluk oranı geçtiğimiz hafta yüzde 0,78 iken yüzde 4,69 oranına yükseldi.

Kentin içme suyu kaynaklarından bir diğeri olan Balçova Barajı'nın geçtiğimiz hafta yüzde 15.74 olan doluluk oranında ise değişiklik olmadı.

Geçtiğimiz hafta doluluk oranı yüzde 7,33 olan Ürkmez Barajı'nın aktif doluluk oranı, 30 Ocak tarihi itibarıyla yüzde 11,73 seviyesine yükseldi.

Aliağa'nın sanayi bölgelerine su sağlayan Güzelhisar Barajı'nın ise geçtiğimiz hafta yüzde 41,98 olan doluluk oranı yağışların ardından yüzde 43,37 seviyesine yükseldi.

Manisa ilinde, Gördes Çayı üzerinde, bölgedeki arazileri sulama ve İzmir'e içme suyu temini amacıyla kurulan ancak "dibi delik" baraj olarak görülen Gördes Barajı'nın geçtiğimiz hafta yüzde 0 olan doluluk oranında ise yağışlara rağmen değişiklik olmadı.

İzmir'in turistik ilçelerinden Çeşme'ye su sağlayan Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı'nın geçtiğimiz hafta yüzde 15,56 olan aktif doluluk oranı yağışların ardından yüzde 27,38 oranına yükseldi.

Bir yılda büyük oranda düşüş meydana geldi

Kuraklık nedeniyle bir yıl içerisinde barajların doluluk seviyelerindeki düşüş, su krizini bir kez daha gözler önüne serdi.

İZSU'nun 30 Ocak 2025 verilerine göre bir yıl önce; Tahtalı Barajı yüzde 15,09, Balçova Barajı yüzde 33,23, Ürkmez Barajı yüzde 27,16, Güzelhisar Barajı yüzde 69,96, Gördes Barajı yüzde yüzde 5,96 ve Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı yüzde 21,26 doluluk oranına sahipti.