İzmir'de Yunus Timleri Bir Haftada 106 Aranan Şahısı Yakaladı

(İZMİR) - İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Motosikletli Polis Timleri Amirliği (Yunuslar) tarafından 10–16 Ocak tarihleri arasında yürütülen çalışmalarda çok sayıda ruhsatsız silah ve uyuşturucu madde ele geçirilirken, 106 aranan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgilere göre İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri (Yunuslar) Amirliği ekiplerince 10 Ocak–16 Ocak 2026 tarihleri arasında kent genelinde gerçekleştirilen denetim ve uygulamalarda 12 adet ruhsatsız tabanca, beş adet ruhsatsız pompalı tüfek, bir adet kurusıkı tabanca, iki adet havalı tabanca, 511 gram narkotik madde ile 5 bin 153 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Ayrıca bir adet çalıntı ve üç adet şase-kazıntılı motosiklet tespit edilerek gerekli işlemler yapıldı.

Uygulamalar kapsamında 27 şüpheliye uyuşturucu madde ticareti, 149 şüpheliye uyuşturucu madde kullanımı ve 610 şüpheliye yoklama kaçağı suçlarından işlem uygulandı. Çeşitli suçlardan aranan 106 kişi ise yakalanarak adli mercilere teslim edildi.