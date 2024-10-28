İzmir'de Minibüs ile Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 1 Yaralı

İzmir'de servis minibüsüyle otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı

İZMİR - İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde karşı yönden gelen servis minibüsüyle kafa kafaya çarpışan otomobil sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası tıkanan Trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaza saat 16.30 sıralarında İzmir Ulucak caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kemalpaşa'dan İzmir istikametine seyir halinde olan Özcan G.yönetimindeki 09 HS 219 plakalı otomobil, viraj döndüğü esnada karşı yönden gelen N.C.Ç.yönetimindeki 35 S 71090 plakalı servis minibüsüyle kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobilin motor kısmı yola savrulurken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan otomobil sürücüsü Özcan G., itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkartıldı ve sağlık ekipleri tarafından ambulansla Kemalpaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Servis minibüsünde yaralananın olmadığı öğrenilirken, kaza sonrası yol bir süreliğine trafiğe kapandı.

Hastaneye kaldırılan otomobil sürücüsünün durumunun iyi olduğu öğrenilirken, araçların çekilmesinin ardından trafik normale döndü. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.