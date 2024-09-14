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İzmir'de Mevlit Kandili Coşkusu

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İzmir'de, Mevlit Kandili dolayısıyla camilere akın eden vatandaşlar, Hz. Muhammed'in doğumunu anmak için dualar etti. Bornova'daki Bilal Saygılı Camii'nde bir araya gelen kalabalığa çay ve şerbet ikram edildi.

İzmir'de vatandaşlar, Mevlit Kandili dolayısıyla camilere akın etti.

İzmir'de Mevlid Kandili'nde yediden yetmişe her yaş grubundan Müslüman, Hz. Muhammed'in (S.A.V.) doğumunu anmak ve bu mübarek günü idrak etmek için Bornova'daki Bilal Saygılı Camii ve Külliyesi'nde bir araya geldi. Camiye gelenler namaz kılarak, dua etti. Programın ardından cami çıkışında vatandaşlara çay ve şerbet ikramı yapıldı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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