İzmir'de Mevlit Kandili Coşkusu

İzmir'de vatandaşlar, Mevlit Kandili dolayısıyla camilere akın etti.

İzmir'de Mevlid Kandili'nde yediden yetmişe her yaş grubundan Müslüman, Hz. Muhammed'in (S.A.V.) doğumunu anmak ve bu mübarek günü idrak etmek için Bornova'daki Bilal Saygılı Camii ve Külliyesi'nde bir araya geldi. Camiye gelenler namaz kılarak, dua etti. Programın ardından cami çıkışında vatandaşlara çay ve şerbet ikramı yapıldı. - İZMİR