İzmir'de Kuvvetli Yağış Bekleniyor

(İZMİR) – Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, yarın İzmir genelinde özellikle kıyı ilçelerde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli sağanak ile gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini açıkladı.

Merkezin açıklamasına göre yağışların yarın öğle saatlerinden itibaren etkisini artırarak İzmir'in merkez çevreleri ile kıyı kesimlerinde bulunan Bergama, Dikili, Foça, Menemen, Aliağa, Karşıyaka, Çiğli, Bayraklı, Bornova, Buca, Gaziemir, Karabağlar, Konak, Balçova, Güzelbahçe, Narlıdere, Urla, Karaburun, Çeşme, Seferihisar, Menderes ve Selçuk ilçelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli şeklinde görülmesi bekleniyor.