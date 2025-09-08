Haberler

İzmir'de Kuraklık Nedeniyle Su Kesintileri Yeniden Düzenlendi

İzmir'de Kuraklık Nedeniyle Su Kesintileri Yeniden Düzenlendi
İzmir'de, kuraklık nedeniyle uygulanan planlı su kesintileri 9 Eylül 2025 tarihinden itibaren 3 günde 1 yerine 2 günde 1 olacak şekilde düzenlendi. Kesintiler her zamanki gibi 23.00-05.00 saatleri arasında yapılacak.

İzmir'de kuraklık nedeniyle uygulanan planlı su kesintilerinde yeni düzenlemeye gidildi. Daha önce 3 günde 1 dönüşümlü olarak gerçekleştirilen kesintiler, 9 Eylül 2025 tarihinden itibaren 2 günde 1 olacak şekilde uygulanacak.

İZSU'dan yapılan açıklamada, güncel su tüketim verilerinin göz önünde bulundurulduğu ve kesinti programının yeniden düzenlendiği belirtildi. Buna göre, su kesintileri mevcut uygulamada olduğu gibi 23.00-05.00 saatleri arasında devam edecek.

Yeni planda 2 bölge tanımlandı. 1. bölgede Çiğli, Karşıyaka, Bornova, Bayraklı ve Gaziemir yer alırken; 2. bölgede Konak, Karabağlar, Buca, Balçova, Narlıdere ve Güzelbahçe ilçeleri bulunuyor. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
