İzmirli taksiciler şehir geneline "korsan kullanma" afişleri astı

İzmirli taksiciler şehir geneline 'korsan kullanma' afişleri astı
Güncelleme:
İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Erkan Özkan, korsan taksiciliğe karşı 'Korsan kullanma, taksi kullan, suça ortak olma' sloganıyla afişler astıklarını duyurdu. Özkan, Türkiye'de bir ilk olan bu kampanyanın İzmir'den başlayarak yayılacağını belirtti.

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Erkan Özkan, şehrin dört bir yanına "Korsan kullanma, taksi kullan, suça ortak olma" yazılı afişler astıklarını duyurdu.

Afişlerle ilgili açıklama yapan Başkan Erkan Özkan, bu çalışmanın Türkiye'de bir ilk olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

"Türkiye'de ilk kez korsana karşı karşı reklam kampanyası yapıyoruz. İzmir'in her yerinde vatandaşımıza net bir mesaj veriyoruz; Korsan kullanmak suçtur, suça ortak olmayın. Bugün korsana karşı Türkiye'de en güçlü mücadele İzmir'den çıkıyor. Sahada esnafımızla, masada hukukla, Ankara'da bakanlıklarla korsana karşı mücadeleyi birlikte veriyoruz."

"Durak durak gezip icraatlarımızı anlattık"

Başkan Özkan, göreve geldikleri günden bu yana sadece açıklama değil, sahada da yoğun çalışma yürüttüklerini ifade ederek, "Durak durak gezerek odamızın 1.5 yılda yaptığı icraatları anlatan dergimizi esnafımıza dağıttık. Bölge bölge kahvaltılı istişare toplantıları yaptık. Esnafımızla soru-cevap şeklinde sorunları dinledik, çözüm yollarını birlikte konuştuk. Sadece masada değil, sahada da çalıştık." dedi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
