İzmir'de Kısa Film Proje Yarışması Başvuruları Devam Ediyor - Haberler

İZMİR (ANKA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ikincisini bu yıl düzenlediği İzmir Uluslararası Film ve Müzik Festivali kapsamında yapılacak Kısa Film Proje Yarışması'nın başvuruları, İzmir Art'ta sürüyor. Seçilen 10 projenin sahiplerine 10 bin TL ödül verilecek. Başvurular, 27 Mayıs'a kadar yapılabilecek.

10 Haziran'da başlayacak olan 2. İzmir Uluslararası Film ve Müzik Festivali'ni sabırsızlıkla beklediklerini dile getiren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "İhmal edilmiş bir alan olan sinema-müzik ilişkisini gündeme getiriyoruz. Amacımız sinema ve müzik sektörlerini İzmir'de buluşturmak. İzmir'in kurtuluşunun 100. yıldönümü nedeniyle 100'ü aşkın uzun metrajlı film içeren zengin bir programla seyirci karşısına çıkacak" dedi.

Festival 19 Haziran'a kadar sürecek.

KISA FİLM PROJE YARIŞMASI

İzmir Uluslararası Film ve Müzik Festivali kapsamında, ülkemizde müzik sanatını konu alan kısa filmlerin sayısının azlığından hareketle, bu alandaki üretimi teşvik etmek için "Müzik Konulu Kısa Film Proje Yarışması" düzenleniyor. Katılım için yaş sınırlaması olmayan yarışmaya kurmaca, belgesel ya da animasyon türünde kısa film projeleri katılabilecek.

Yarışma üç etap içeriyor. İlk etapta katılımcılardan projelerinin kısa sinopsisleri ve tretmanları ile proje sahibinin özgeçmişi, filmin türü ve filmi nerede çekmek istediğine ilişkin bilgiler isteniyor. Yarışma için başvurular, 27 Mayıs akşamına kadar online olarak www.izmir.art adresinden yapılabilecek.

10 PROJE SEÇİLECEK

Yarışmaya katılan projeler, besteci Cumhur Bakışkan, belgesel yönetmeni ve kısa film festivali yöneticisi Hilmi Etikan, senaryo yazarı-yönetmen Işıl Özgentürk, akademisyen Prof. Lale Kabadayı, yönetmen Nihat Durak, görüntü yönetmeni ve yönetmen Tahsin İşbilen ve festival yönetmeni Vecdi Sayar tarafından değerlendirilecek. 10 proje seçilecek. Seçilen proje sahiplerine 10 bin TL ödül verilecek. Bu miktarın yarısı yarışma sonunda, diğer yarısı ise filmler tamamlanıp, 2023 festivalinde gösterime sunulduğunda verilecek.

Yarışmanın ikinci etabında, seçilen projelerin yönetmenleri İzmir Uluslararası Film ve Müzik Festivali kapsamında düzenlenecek beş günlük "Proje Geliştirme Atölyesi"ne katılacak.

Atölyede jüri üyeleri, kendi uzmanlık alanları çerçevesinde projeler üzerindeki düşüncelerini ve önerilerini paylaşacak. Yaz aylarında filmlerinin çekimlerini ve kaba kurgularını tamamlayacak olan proje sahipleri, kasım ayında İzmir'de düzenlenecek "Uluslararası Akdeniz Sinemaları Buluşması" kapsamındaki ikinci bir atölyeye katılacak. Burada filmler kurgu açısından değerlendirilecek. Ardından gerekirse ek çekimler yaparak ya da kurgu üzerinde yeniden çalışarak filmlerini tamamlayacak olan proje sahipleri, filmlerini 1 Nisan 2023 tarihine kadar teslim edecek. Filmler, Haziran 2023'teki 3. İzmir Uluslararası Film ve Müzik Festivali'nde seyirci ile buluşacak.