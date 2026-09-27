İzmir'de kadın örgütleri Rojin Kabaiş davasında delillerin karartıldığını savundu

(İZMİR) - İzmir'de kadın örgütleri, Rojin Kabaiş'in ölümünün ikinci yılı nedeniyle bir araya gelerek basın açıklaması yaptı. Açıklamada "Bugün Rojin'in davası, bize şüpheli kadın ölümlerinin nasıl üzerinin örtülmek istendiğini bir kez daha gösteriyor. Kadın cinayetlerini aydınlatmak, kadınlar için adaleti sağlamak yerine delillerin nasıl karartıldığını, faillerin nasıl aklandığını bir kez daha görüyoruz" denildi.

İzmir'de kadın örgütleri, Rojin Kabaiş'in ölümünün ikinci yılı nedeniyle Alsancak ÖSYM binası önünde bir araya geldi. "Rojin için adalet", "İntihar değil bu bir cinayet", "Rojin Kabaiş isyanımızdır", sloganlarıyla gerçekleştirilen yürüyüşün ardından Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde basın açıklaması yapıldı.

Kadın örgütleri adına açıklama yapan Zeynep Tekin, "Rojin Kabaiş, 21 yaşında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencisi bir genç kadındı. Bundan 2 yıl önce, 27 Eylül 2024'te kaldığı Seyyid Fehim Arvasi KYK yurdundan çıktı ve ondan bir daha haber alınamadı. Rojin'in cansız bedeni kaybolmasının üzerinden 18 gün geçmesinin ardından Van Gölü kıyısında, son görüldüğü yerin 24 km uzağında, akıntının tersi yönünde bulundu. Ailenin tüm taleplerine rağmen geniş çaplı bir arama yapılmadı, sadece göle yoğunlaşıldı. Rojin'in bedeninin henüz bulunduğu gün, daha otopsi bile tamamlanmadan, Van valisi ve emniyet müdürü ısrarla aileye bunun bir intihar olduğunu dayattı. Daha ilk andan; gerçeklerin açığa çıkmasının, Rojin için bir adalet mücadelesinin başlamasının önüne geçmek istediler. Rojin'in katledilişinin üzerini intihar diyerek örtmek istediler" ifadelerini kullandı.

"ŞÜPHELİ KADIN ÖLÜMLERİ, ÜZERİ ÖRTÜLEN KADIN CİNAYETLERİDİR"

Şüpheli kadın ölümlerine dikkat çeken Zeynep Tekin, şunları kaydetti:

"Bugün Rojin'in davası, bize şüpheli kadın ölümlerinin nasıl üzerinin örtülmek istendiğini bir kez daha gösteriyor. Kadın cinayetlerini aydınlatmak, kadınlar için adaleti sağlamak yerine delillerin nasıl karartıldığını, faillerin nasıl aklandığını bir kez daha görüyoruz. Bu süreç; yalnızca bir dizi ihmalden ibaret değil, sistematik bir şekilde devlet ve devletin üniversite, yurt, Adli Tıp Kurumu, Adalet Bakanlığı, Emniyet Müdürlüğü gibi kurumlarınca işlenen, kadınların yaşam hakkını gasp eden bir suçtur. Erkek devletin kadın cinayetlerindeki sistematik cezasızlık politikalarıyla ilk defa karşılaşmıyoruz. Çünkü Rojin Kabaiş yalnız değil. Şule Çet'in, Nadira Kadirova'nın, Gülistan Doku'nun, Hande Buse Şeker'in, Aleyna Çakır'ın ve daha nice kadının katledilişinin ve kaybedilişinin benzer biçimlerde üstü kapatılmak istendi. Gülistan Doku'nun bedeni 6 yıldır bulunamıyor. 2019 yılında İzmir'de katledilen trans kadın Hande Buse Şeker'in davasında da yargılama devam ediyor. Davanın avukatları sanığın 'eziyet çektirerek öldürme' kapsamında cezalandırılmasını talep ederken, Yargıtay 1. Ceza Dairesi 29 Haziran 2026 tarihli bozma kararında eylemin "bir suçun işlenmesini kolaylaştırmak, delilleri gizlemek ve yakalanmamak amacıyla" gerçekleştirilen nitelikli kasten öldürme kapsamında değerlendirilmesi gerektiğine karar verdi. Duruşma 21 Ekim'e ertelendi. Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen'in şüpheli ölümüne ilişkin davada ise 22 Eylül 2026'da karar açıklandı. Ümitcan Uygun, 'intihara teşvik etmek ve intihar kararını kuvvetlendirme' suçundan 4 yıl hapis cezasına çarptırılırken 'eziyet etme' suçundan beraat etti. Hande Buse Şeker'den Aleyna Çakır'a, Gülistan Doku'dan Rojin Kabaiş'e kadar kadınların ve LGBTİ+'ların yaşam hakkını ilgilendiren davalarda ortak bir gerçeklikle karşı karşıyayız. Devletin tüm kurumları örgütlü bir şekilde kadın cinayetlerinin üstünü örtmektedir. Şüpheli denilen kadın ölümleri aslında failleri korunan şüphesiz kadın cinayetleridir."

"ROJİN'İN KATİLLERİ BULUNSUN, DERHAL YARGILANSIN"

Kadın örgütlerinin taleplerini sıralayan Tekin, şöyle konuştu:

"Rojin'in katledilişinden bu yana etkin soruşturma yürütmeyen, intihar algısı oluşturan, delilleri araştırmayan, aksine delilleri karartan tüm kamu görevlileri hakkında soruşturma başlatılsın. 2 yıldır delilleri karartarak suç işleyen Adli Tıp Kurumu, ATK Başkanı Hızır Aslıyürek ve raporu hazırlayan görevliler; otopsi yapılmadan aileye Rojin'in intihar ettiğini söyleyen Van Valisi Ozan Balcı; dönemin İl Emniyet Müdürü; Van YYÜ Rektörü Hamdullah Şevli ve ailesi; Rektörlük Genel Sekreteri Cahit Tekin hakkında soruşturma yürütülsün Rojin'in kaybedildiği günden bugüne kadar yaşanan tüm süreç, delillerin neden araştırılmadığı ve hangi delillerin neden karartıldığı bütün yönleriyle incelensin. Adı geçen ve soruşturma sürecinde ihmali, kusuru veya sorumluluğu bulunan tüm kamu görevlileri hakkında soruşturma başlatılsın ve yargılansın. Rojin'in kaybedildiği gün son mesajlaştığı ve telefonu ile aynı saatte aynı yerde sinyal veren Mehmet Çelik ve olaydan sonra görüştüğü M.N.K. gözaltına alınsın ve DNA örneği alınsın. Rojin Kabaiş için adalet sağlansın. Gerçekler ortaya çıkarılsın, sorumlular hesap versin. Rojin Kabaiş'in telefonunun bulunduğu yerde şüpheli hareketlerde bulunan Özel Güvenlik görevlisinin ifadesi alınsın. Rojin Kabaiş'in kaybolduğu gece Bardakçı köyündeki bir evde 2 erkek 1 kadının ağır bir cismi eve taşıdığı, ertesi gün ise tekrar arabaya taşıdıkları görüntülere yansımıştır. Görüntüdeki kişiler derhal soruşturulsun. Geldiğimiz aşamada deliller gösteriyor ki Rojin'in ölümündeki tüm şüpheler ortadan kaldırılmıştır. Bu bir kadın cinayetidir. Rojin Kabaiş'in katilleri bulunsun, derhal yargılansın. Rojin Kabaiş'in ve tüm şüpheli kadın ölümleri aydınlatılması için mücadele etmeye aynı kararlılıkla devam edeceğiz. Biz iddialıyız. Şüpheli kadın ölümleri üzeri örtülen kadın cinayetleridir. Kadınların ölümünün şüpheli kalmasına izin vermeyeceğiz. Şüpheli kadın ölümlerini aydınlatacağız. Buradan tüm kadınları şüpheli kadın ölümlerine, kadın cinayetlerine karşı mücadeleye çağırıyoruz."

Kaynak: ANKA