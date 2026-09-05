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İzmir'de Jandarmadan 7 Saatlik Denetim: 6 Bin 989 Kişi Sorgulandı, 1085 Litre Etil Alkol Ele Geçirildi

İzmir'de Jandarmadan 7 Saatlik Denetim: 6 Bin 989 Kişi Sorgulandı, 1085 Litre Etil Alkol Ele Geçirildi
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İzmir'de jandarma ekipleri, 98 ekip ve 280 personelle 26 Ağustos'ta 7 saatlik denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde 6 bin 989 kişinin sorgusu yapılırken, 1085 litre etil alkol ele geçirildi. Ayrıca, 1 kayıp kişi bulundu, 1 kişi gözaltına alındı ve 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. İhlaller nedeniyle toplam 48 bin 542 lira idari para cezası uygulandı.

(İZMİR) - İzmir'de jandarma ekiplerinin 98 ekip ve 280 personelle gerçekleştirdiği 7 saatlik denetimde 6 bin 989 kişinin sorgusu yapıldı, 1085 litre etil alkol ele geçirildi. Denetimlerde 1 kayıp kişi bulunurken, 1 kişi gözaltına alındı, 3 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 26 Ağustos'ta emniyet ve asayişin sağlanması, suçların önlenmesi ile genel sağlık ve ahlakın korunmasına yönelik denetim gerçekleştirdi. Saat 10.00 ile 17.00 arasında yapılan denetime 98 ekip ve 280 personel katıldı.

Denetimlerde 6 bin 989 kişinin sorgusu yapılırken, 1085 litre etil alkol ele geçirildi. Çeşitli ihlaller nedeniyle toplam 48 bin 542 lira idari para cezası uygulandı.

Ekiplerin kontrollerinde ayrıca 1 kayıp kişi bulunurken, 1 kişi gözaltına alındı. 3 şüpheli hakkında ise adli işlem başlatıldı.

Kaynak: ANKA
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