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İzmir'de Hayvan Hakları İçin Protesto

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Anayasa Mahkemesi'nin 'katliam yasası' olarak bilinen düzenlemenin iptali istemini reddetmesinin ardından, İzmir'de hayvanların yaşam hakkını savunanlar sokağa çıkarak tepkilerini dile getirdi.

(İZMİR) – Anayasa Mahkemesi'nin 7 Mayıs 2025'te, kamuoyunda "katliam yasası" olarak bilinen düzenlemenin iptali istemini reddetmesinin ardından, hayvanların yaşam hakkını savunan vatandaşlar ülke genelinde olduğu gibi İzmir'de de sokağa çıktı.

İzmir Yaşam Hakkı Savunucuları, Anayasa Mahkemesi'nin kararını protesto etmek amacıyla Karşıyaka İZBAN önünde bir araya geldi. "Yaşam hakkı engellenemez", "Adalet istiyoruz", "Sessiz kalma, suça ortak olma" sloganlarıyla İskele'ye yürüyen grup, hayvanların yaşam hakkını yok sayan yasal düzenlemeye karşı tepkilerini dile getirdi. Yürüyüş sırasında çevredeki yurttaşlar alkışlarla destek verdi.

Yürüyüşün ardından katılımcılar, Karşıyaka İskelesi yakınlarındaki çim alanda forum düzenledi. Forumda söz alan yurttaşlar, alınan kararın demokratik süreçleri hiçe saydığını ifade ederek, birlikte mücadele vurgusu yaptı.

Kaynak: ANKA / Yerel
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