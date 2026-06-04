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Türk Hava Kuvvetlerinden Gençlik ve Havacılık Festivali Öncesinde "Fil Yürüyüşü"

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Türk Hava Kuvvetleri'nin 115. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında İzmir Çiğli'de düzenlenecek Gençlik ve Havacılık Festivali öncesinde yaklaşık 40 hava aracıyla 'Fil Yürüyüşü' provası yapıldı. Festivalde Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK gösteri uçuşları gerçekleştirecek.

Haber: Fatih Özkılınç

(İZMİR) - Türk Hava Kuvvetlerinin 115'inci kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında 6-7 Haziran'da İzmir'in Çiğli ilçesindeki 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığında düzenlenecek Gençlik ve Havacılık Festivali öncesinde gerçekleştirilen provada, yaklaşık 40 hava aracıyla "Fil Yürüyüşü" yapıldı.

Festival hazırlıkları kapsamında gerçekleştirilen provada, TSK envaterindeki savaş uçakları ve destek unsurları pistte art arda ilerledi.

Prova sırasında savaş uçakları ve destek unsurları eş zamanlı görev yapabilme kabiliyetleri sergilendi.

2'nci Ana Jet Üs Komutanlığında düzenlenecek festivalde hava gösterileri, paraşüt ve paramotor gösterileri, personel kurtarma tatbikatı, statik uçak sergileri, simülatör deneyim alanları, özendirici uçuş faaliyetleri, konserler ve çeşitli kültürel etkinlikler gerçekleştirilecek.

Festival kapsamında Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK de gösteri uçuşları yapacak.

Öğrenciler ve ailelerin katılımına açık olacak festivalde, gençlerin havacılık ve uzay alanlarına ilgisinin artırılması ve Türk havacılığının ulaştığı seviyenin tanıtılması amaçlanıyor.

Kaynak: ANKA
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